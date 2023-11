Arbitri. Al ’Romeo Neri’ dirige. Crezzini di Siena

Dirigerà per la prima volta in carriera il Rimini, ma anche la Spal, Valerio Crezzini il fischietto designato per il match di lunedì sera al ’Romeo Neri’. L’arbitro della sezione di Siena sarà assistito da Andrea Bianchini di Perugia ed Egidio Marchetti di Trento. Quarto uomo Francesco D’Eusanio di Faenza. Le designazioni dell’11esima giornata nel girone B: Ancona-Perugia (Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa), Carrarese-Pescara (Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola), Gubbio-Cesena (Antonino Costanza di Agrigento), Olbia-Lucchese ( Mauro Gangi di Enna), Pineto-Fermana (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata), Pontedera-Juventus Next Gen (Alfredo Iannello di Messina), Recanatese-Sestri Levante (Dario Di Francesco di Ostia Lido), Virtus Entella-Torres (Niccolò Turrini di Firenze), Vis Pesaro-Arezzo (Marco Peletti di Crema).