Arbitri. Il sammarinese Beltrano a Cipro studia da internazionale

Michele Beltrano, recentemente nominato arbitro internazionale per San Marino, ha partecipato al corso introduttivo per arbitri internazionali, organizzato dalla Uefa a Cipro, insieme al corso avanzato per arbitri. A quest’ultimo, per esempio, ha preso parte il gotha dell’arbitraggio europeo, da Orsato e Marciniak, ma anche Oliver e Turpin, per citarne alcuni. Tutti a Limassol, hanno seguito un fitto e impegnativo programma, costruito su misura per le differenti categorie di appartenenza. Per Beltrano e gli altri 53 arbitri da poco approdati alla carriera internazionale, il tutto è iniziato con un primo esame medico e successivo test visivo. Nei giorni seguenti l’attività si è divisa tra aula e campo, senza tralasciare il minimo dettaglio. Dalle

valutazioni dei falli di mano, alla gestione delle energie nervose e mentali applicata ad una corretta gestione della direzione, passando anche dai meccanismi di leadership e lavoro di squadra da sviluppare unitamente al resto degli ufficiali di gara, nulla è stato lasciato al caso.