Arbitri. In Umbria dirige. Totaro di Lecce

Nessun precedente con il Rimini, ma nemmeno con il Gubbio per Gabriele Totaro, il fischietto designato a dirigere domenica in Umbria l’ultima di campionato tra eugubini e romagnoli. L’arbitro della sezione di Lecce al ’Barbetti’ sarà in compagnia degli assistenti Nicola Di Meo di Nichelino e Andrea Rizzello della sezione di Casarano. Quarto ufficiale Enrico Eremitaggio di Ancona. Le designazioni del girone B: Ancona-Lucchese (Domenico Leone di Barletta), Arezzo-Sestri Levante (Enrico Cappai di Cagliari), Carrarese-Pontedera (Francesco Zago di Conegliano), Cesena-Perugia (Edoardo Manedo Mazzoni di Prato), Fermana-Pescara (Valerio Crezzini di Siena), Olbia-Spal (Filippo Colaninno di Nola), Pineto-Torres (Marco Di Loreto di Terni), Virtus Entella-Recanatese (Andrea Bordin di Bassano del Grappa), Vis Pesaro-Juventus Next Gen (Matteo Canci di Carrara).