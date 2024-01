Arbitro aretino spintonato, arriva la stangata. Partita persa e quattro anni a un calciatore

AREZZO

Dovrà restare fuori dal campo da calcio fino al 25 gennaio del 2028. Quattro anni esatti di squalifica per Mohamed Chaib Bilal, calciatore della Fontebelverde reo – scorrendo la motivazione del giudice sportivo – spinto alle spalle l’arbitro della sezione di Arezzo Luigi Soraj "facendolo indietreggiare di due metri e successivamente lo spingeva a mano aperta sul petto facendolo cadere con il sedere a terra".

L’episodio è accaduto nel corso di Acquaviva-Fonte Belverde di domenica scorsa, campionato di Prima categoria. Alla fine del primo tempo i locali passano in vantaggio al termine di un contropiede originato – secondo gli ospiti – da un fallo in loro favore non segnalato dall’arbitro. Ne nascono una serie di potreste da parte di Bilal che a causa della spinta, del "contegno irriguardoso" e del referto del pronto soccorso degli ospedali riuniti di Montepulciano allegato dal direttore di gara ecco i quattro anni di squalifica. Ma non è stato il solo a ricevere la stangata. Il capitano della Fontebelverde, Guido Mercanti, dovrà stare fuori per cinque giornate per il fatto di aver rimediato il secondo giallo nell’occasione delle proteste per il gol dell’Acquaviva, innescando a detta del giudice sportivo le proteste dei compagni.

Fuori per quattro giornate anche un altro calciatore, Valerio Liurni, reo di essersi avvicinato a pochi centimetri dalla faccia del direttore di gara pronunciando frasi irriguardose. Anche in questo come per il capitano pesa un comportamento che avrebbe poi dato il via alla reazione di altri componenti della formazione senese di San Casciano dei Bagni.

Ovviamente il giudice sportivo, tenuto in considerazione quanto descritto dall’arbitro, che al 45’ del primo tempo dopo le spinte ricevute a aveva sospeso l’incontro ricevendo assistenza per lasciare l’impianto di gioco, ha inflitto la sconfitta a tavolino alla Fontebelverde.

Matteo Marzotti