ARBITRO. Contro la Virtus Entella dirige Mucera. Il direttore di gara dal cartellino facile

Sarà Giuseppe Mucera della sezione di Palermo l’arbitro di Arezzo-Virtus entella. Il fischietto sarà coadiuvato da Ayoub El Filali di Alessandria e Matteo Gentile di Isernia, il quarto uomo sarà invece Alice Gagliardi San Benedetto del Tronto. Attenzione ai cartellini gialli visto che Mucera - al terzo anno alla Can C - in questa stagione ha già diretto sei partite di campionato in Lega Pro distribuendo qualcosa come ben 26 cartellini gialli e tre espulsioni. Nessun precedente con l’Arezzo, due con la Virtus Entella che ha registrato una vittoria in trasferta e un pareggio in casa.