Arcetana: via Paganelli, c’è Borghi

Con l’eliminazione indolore dai playoff regionali di Promozione, l’Arcetana ha concluso la sua ottima stagione che verrà certificata dal ripescaggio in Eccellenza. La società ha però deciso di cambiare guida tecnica: via Andrea Paganelli (che è pronto a dire sì alla Cdr Mutina, con Pier Francesco Pivetti come direttore sportivo), ecco l’arrivo di Cristian Borghi, che saluta lo United Carpi.

Il riconfermato diesse Sasà Greco: "Dopo attente e approfondite riflessioni la scelta è stata quella di non proseguire la collaborazione con mister Andrea Paganelli. Ciò non cancella la grande stima e amicizia che ci lega, e il mister merita un vero ringraziamento per l’eccellente operato".

Alla Riese dovrebbe tornare mister Nazzani al posto di Ivano Rossi. Resta invece Accorsi come direttore sportivo.

Scendendo in Prima categoria c’è un altro cambio da registrare per quanto riguarda gli allenatori. Il Guastalla e mister Mirco Cani hanno deciso di comune accordo di concludere il rapporto, dopo un progetto durato cinque anni. I rossoblù in questo lasso di tempo hanno anche riassaporato la Promozione, quest’anno sfiorata perdendo la finale dei playoff di Prima categoria col Masone. Nei prossimi giorni verrà annunciato il sostituto. Cambia un mister anche in quel di Correggio.

Dopo la retrocessione in Seconda categoria, frutto del playout perso per 4-1 con la Rubierese, il San Prospero Correggio riparte da un nuovo allenatore: sarà Lauro Canovi, che prende il posto di Flavio Ferretti. Proprio Ferretti ha guidato la squadra negli ultimi cinque mesi, non riuscendo ad evitare la retrocessione. Nonostante ciò la società ha speso belle parole per Ferretti, riconoscendone la disponibilità e la volontà messa in campo.

Per quanto riguarda il mercato giocatori: in Promozione il Castellarano, che ha annunciato a inizio mese Paolo Lodi Rizzini (ex Baiso) come nuovo mister, ha iniziato la girandola di riconferme per il prossimo campionato. Rimangono in azulgrana Nazzareno Belfasti (laterale mancino del ’93, ex Reggiana), Riccardo Lanzotti (portiere del ’96), Alessandro Bertolani (centrocampista 20enne), Mattia Paglia (difensore e anche centrocampista del ’99) e Mirko Ficarelli (difensore 25enne).

Spareggi. Si dovrebbe giocare regolarmente a Castelvetro la sfida di ritorno della semifinale per la D fra Terre dei Castelli e Giulianova del 2/6: in vista dell’arrivo di tanti tifosi abruzzesi possibili posti contingentati e vendita online.

Il 26 in Promozione la finale regionale Faenza-Bobbiese si gioca a Brescello, in Prima le due semifinali regionali (18,30) sono X Martiri-Riccione e Sannazzarese-Smile (campi da definire

g.m.