Arezzo all’assalto del fortino Pineto. Indiani recupera bomber Gucci per scardinare la difesa di ferro

di Andea Lorentini

AREZZO

Battere il Pineto per scavalcarlo in classifica, rientrare in zona playoff e mettere ulteriore margine su quella playout. Al Comunale va in scena la sfida tra matricole anche se per l’Arezzo è un appellativo che va stretto considerando storia e tradizione. Gli amaranto hanno bisogno dei tre punti per uscire dal limbo di metà classifica e acquisire un po’ di tranquillità. Due confronti e altrettante sconfitte contro gli abruzzesi nella passata stagione in serie D. Una motivazione in più per centrare la terza vittoria casalinga consecutiva dopo gli acuti con Spal e Gubbio. "Hanno cambiato molto rispetto allo scorso anno inserendo giocatori di categoria – sottolinea Indiani alla vigilia - Loro sono una squadra che si sa difendere e quindi dovremo essere bravi a trovare le giuste soluzioni offensive". Mancherà Mawuli squalificato, ma la buona notizia è il recupero di Gucci che ha smaltito la contrattura al flessore e sarà disponibile. Il centravanti, già autore di cinque gol in stagione, non si è, comunque, allenato a pieno regime in settimana e un suo impiego dall’inizio o a gara in corso verrà deciso in extremis. Qualora Indiani optasse per non rischiarlo subito, al centro dell’attacco conferma per il 19enne argentino Crisafi che sembra aver ormai scavalcato Kozak nelle gerarchie offensive."A Pesaro ha fatto bene ed è una soluzione valida" precisa l’allenatore. Il tridente sarà completato da Pattarello e Guccione, i due esterni più in forma al momento. Il tecnico amaranto non svela le mosse, nè anticipa la formazione, ma i ballottaggi sono sostanzialmente due. Il primo in difesa dove Chiosa, Masetti e Risaliti si contendono le due maglie al centro e in mediana dove uno tra Bianchi e Damiani affiancherà Foglia e Settembrini. Intanto arriva il responso degli esami medici per Polvani. Il centrale alle prese con una ernia inguinale dovrà operarsi e tornerà a disposizione dopo la pausa natalizia.

Il Pineto è in serie utile da 4 turni, sino adesso, ha fatto della solidità difensiva il punto di forza. Sono appena 10 le reti al passivo in 12 giornate. A fare da contraltare un attacco che non segna molto e un rendimento esterno deficitario con appena 3 punti sui 17 totali conquistati lontano da casa. Probabile 3-5-2 con il play Amadio e l’attaccante di movimento Volpicelli i due giocatori di maggior spessore. Ad un terzo di campionato è un Arezzo che ha mostrato luci ed ombre. "C’è sempre da migliorare – conclude Indiani – ma sono molto soddisfatto del comportamento della mia squadra fino adesso".