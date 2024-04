Arezzo, assalto al settimo posto. Indiani vuole chiudere a 53 punti. Gucci a rischio, Pattarello migliora

di Andrea Lorentini

AREZZO

Battere il Sestri Levante per chiudere a quota 53 e non avere rimpianti. All’Arezzo serve una vittoria contro i liguri, già salvi, negli ultimi 90 minuti per tenere accese le speranze di migliorare il nono posto attuale. Il sogno è scavalcare sia Pescara che Pontedera per chiudere settimi e giocare il primo turno playoff in casa. Non sarà semplice nè scontato perchè gli amaranto non sono interamente padroni del loro destino. Come detto, ci vuole un successo domani sera ma anche risultati benevoli dagli altri campi che tradotto significa: sconfitta degli abruzzesi a Fermo e toscani non oltre il pari a Carrara. "Vogliamo raggiungere 53 punti per sperare di disputare la prima partita al Comunale. Ma non dipende solo da noi - sottolinea alla vigilia Indiani. L’allenatore di Certaldo ha un solo rammarico. "La sconfitta contro la Juventus Next Gen ci ha condizionato. Senza quel passo falso oggi avremmo molte più possibilità di chiudere in posizione di vantaggio. Sarebbe bastato anche un pareggio. Tra i dubbi da sciogliere per il tecnico c’è quello relativo alla gestione dei diffidati. A rischio squalifica ci sono Lazzarini, Bianchi, Foglia, Catanese e Gucci, oltre a Masetti che però ha già terminato la sua stagione per la rottura del crociato. Un altro giallo e per loro scatterebbe la squalifica da scontare proprio agli spareggi. La sensazione è che il centravanti verrà sicuramente risparmiato e quindi spazio nel tridente ad Ekuban insieme a Pattarello (in ripresa) e Guccione. "Più che i cartellini, mi preoccupa recuperare al meglio quei giocatori che hanno avuto acciacchi nell’ultimo periodo. Per fortuna Emiliano questa settimana si è allenato con continuità, cosa che non era accaduta prima di Perugia. Lui sta meglio, ma ce ne sono altri che abbiamo dovuto gestire in questi giorni. Le diffide è vero sono una variabile da considerare, ma mi preme di più avere tutta la rosa che sta bene".

Considerato tutto insieme il modulo sarà ancora il 4-3-3. In difesa probabile rilancio di Chiosa per il diffidato Lazzarini, mentre Coccia e Renzi (in ballottaggio con Montini) occuperanno la corsie laterali. In mediana conferma per capitan Settembrini insieme a Mawuli e Damiani. "Un avversario da evitare ai playoff? Non ho preferenze, ma se proprio devo esprimere un pensiero dico che contro il Pescara abbia perso sia all’andata che al ritorno senza meritarlo e non mi dispiacerebbe una terza partita per vedere come andrebbe a finire stavolta".