Arezzo, botta e risposta. Apre Zecca, Gucci replica. Un punto che fa felici tutti

di Luca Amorosi

AREZZO

Non arriva il conforto della matematica, ma il traguardo è vicino: l’Arezzo si prende un buon punto con la Torres a mette cinque punti tra sé e le prime escluse dai playoff a due turni dalla fine. Al vantaggio ospite di Zecca risponde subito Gucci nella prima frazione. Al Comunale c’è il clima ideale per una partita di calcio: temperatura mite e buona cornice di pubblico. Prima del calcio d’inizio meritata passerella per l’Under 15 amaranto, che ha vinto il campionato e ha conquistato l’accesso alle fasi nazionali. Nella formazione iniziale scelta da Indiani riecco Mawuli in mediana dopo la squalifica, mentre viene confermato in blocco il reparto offensivo. Avvicendamenti, invece, in difesa, dove Risaliti e Lazzarini sono la coppia centrale. Dopo una prima fase di studio a ritmi blandi la gara si sblocca di colpo al 13’: Zecca e Coccia entrano in scivolata su una palla tesa in area, l’esterno sardo ha la meglio e, rialzatosi, fredda il numero uno amaranto.

Il Cavallino accusa il colpo e rischia di capitolare neanche due minuti dopo: altro cross basso in area e altro duello perso, ma stavolta su Scotto Trombini è miracoloso. E per la regola più vecchia del calcio, gol sbagliato gol subìto: dall’altra parte Gaddini serve sulla corsa Coccia di prima intenzione, il terzino da sinistra crossa rasoterra in area piccola e Gucci arriva puntuale per il più facile dei gol, che ristabilisce la parità dopo il pericolo scampato. Il pari immediato normalizza una partita che ad un tratto era diventata spumeggiante.

Nel complesso si fa preferire la Torres, che in mezzo al campo prende il controllo del palleggio costringendo gli amaranto a ripiegare nella propria metà campo. A dieci dal riposo un tiro da fuori di Fischnaller esce di poco a lato, poi anche l’Arezzo ha un sussulto prima dell’intervallo: Gaddini si guadagna una punizione dal limite che poi calcia di poco alta. Al rientro dagli spogliatoi non c’è Guccione, in difficoltà, sostituito da Catanese. L’Arezzo parte forte e con Pattarello e Gaddini prova subito a suonare la carica dalle parti di Zaccagno. Anche Gucci cerca la doppietta personale, ma strozza troppo il rasoterra a incrociare al 49’. Con l’inserimento dell’ex Pontedera Indiani è passato al 4-3-3 e la squadra ha trovato più equilibrio, aggiungendo densità nella zona nevralgica. È il Cavallino ora a fare la partita e al 65’ solo la traversa nega il gol a Gaddini sugli sviluppi di un corner. È in pratica l’ultima vera occasione da gol di una sfida in cui le due squadre finiscono per accontentarsi di un pari che avvicina i rispettivi obiettivi. Alle porte ora c’è il derby, per blindare definitivamente un posto ai playoff.