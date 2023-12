Arezzo, caccia all’identità in 3 gare. Poi a gennaio i rinforzi per Indiani

di Luca Amorosi

Un punto guadagnato o due persi? Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? All’inizio della lunga settimana che porterà alla sfida in Sardegna di domenica contro la Torres seconda in classifica sono questi i quesiti alla base dell’analisi del momento attuale e della stagione degli amaranto fin qui. Per le modalità con cui è arrivato, con il gol di Pattarello a novantesimo appena scoccato, il pari contro la Lucchese sa quasi di vittoria. La squadra ha saputo reagire al gol subìto forse nel suo momento migliore e ha evitato una sconfitta che sarebbe stata immeritata. Di contro, però, il punto guadagnato non migliora granché il rendimento interno di una squadra che davanti al proprio pubblico ha saputo conquistarne nove in otto gare, vincendo solo due incontri a fronte di tre pareggi e tre sconfitte. Guardando alla classifica, il bicchiere rimane più pieno che vuoto: la distanza dai playout è sempre di tre punti, soglia minima di sicurezza, mentre quella dall’ultimo posto valido per accedere ai playoff è di appena una lunghezza.

Gli amaranto, insomma, galleggiano in linea con l’obiettivo stagionale, anche se la media punti è proprio quella minima per dormire sonni tranquilli: la proiezione infatti porterebbe ad avere, a fine stagione, 45 punti, che lo scorso anno garantirono una salvezza tranquilla nel girone B e C, ma non nell’A, dove il Mantova, poi retrocesso e riammesso in estate, chiuse proprio a 45 disputando e perdendo i playout con l’Albinoleffe. Antenne dritte, insomma, perché nelle tre giornate che mancano al termine del girone d’andata ci saranno due sfide impegnative contro Torres, appunto, e Perugia, nell’attesissimo derby del Comunale del prossimo 18 dicembre, prima di uno scontro diretto altrettanto delicato con il Sestri Levante in trasferta. Per vivere una sosta natalizia tranquilla, improntando poi il mercato di gennaio con la giusta serenità alla ricerca dei rinforzi necessari a consolidare definitivamente la categoria, servirà soprattutto non perdere lo scontro diretto del 23 dicembre, ma anche arrivarci con qualche punto in tasca per non caricarlo di eccessivo valore.

Contro due compagini, Torres e Perugia, che fanno della difesa un punto di forza, all’ servirà cercare finalmente di blindare la propria. Una sola porta inviolata in 16 gare è un dato insufficiente e preoccupante, così come la tendenza a prendere gol nell’ultima mezz’ora di partita: ben 15 su 25 sono arrivati dal 60’ in poi, togliendo all’ punti pesanti.

Problemi di tenuta atletica o più probabilmente di concentrazione da limare prima possibile. Anche se la difesa continua a perdere pezzi: per Risaliti, uscito a poco dal termine della gara di sabato, dovrebbe trattarsi di sublussazione della spalla, che mette in dubbio la sua presenza per la trasferta sarda. Sarebbe una defezione importante, visto che la difesa ha già perso Polvani e Coccia, che non rientreranno prima di gennaio.