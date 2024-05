Arezzo, con Troise la fantasia al potere

di Andrea Lorentini

AREZZO

"Con l’Arezzo sono in corso colloqui e confronti soddisfacenti per entrambi. Confido che si possa arrivare ad una definizione dell’accordo. Poi nel calcio si sa: fino a quando non ci sono le firme tutto può accadere". Da buon napoletano Emanuele Troise preferisce restare scaramantico e non sbilanciarsi troppo, ma il suo tono di voce al telefono è quello di un allenatore che è pronto a sedersi sulla panchina amaranto con grande entusiasmo. Lo stesso Cutolo è rimasto colpito positivamente dal faccia a faccia con l’ex tecnico del Rimini che risponde in pieno al profilo che il direttore sportivo del cavallino ha in testa per il successore di Indiani: giovane e in ascesa con fame e voglia di affermarsi, ma che al tempo stesso sappia lavorare con i giovani. La fumata bianca è attesa entro il fine settimana quando le parti si rivedranno. A Rimini Troise aveva come vice Domenico Di Cecco, il preparatore dei portieri Giampaolo Luperto, il preparatore atletico Alberto Galdiolo e il match analyst Filippo D’Alesio. Sono queste ore nelle quali si sta cercando anche di definire lo staff. Sotto contratto con l’Arezzo c’è ancora il preparatore atletico Maurizio Pecorari che ha lavorato con Indiani negli ultimi due anni. Professionista di riconosciuto valore, avrà a breve un confronto con Cutolo per capire se farà sarà parte dei gruppo dei collaboratori del nuovo allenatore. Con Troise al timone sarebbe un Arezzo a trazione anteriore e che punterebbe sulla fantasia e la qualità dei suoi giocatori offensivi, a cominciare da Emiliano Pattarello e Filippo Guccione. Entrambi sono stati allenati dal 45enne tecnico partenopeo. Il primo quando era nella primavera del Bologna, il secondo a Mantova in serie C.

In amaranto Troise ritroverebbe due giocatori reduci da una stagione assolutamente positiva. Lo dicono i numeri: 8 reti a testa e svariati assist, oltre un feeling tecnico indiscutibile. In particolare Pattarello ha compiuto un salto di qualità importante nel suo percorso di crescita tanto da essere finito, a gennaio, nel mirino della Reggiana in serie B. Il 4-2-3-1 o il 4-3-3, moduli prediletti da Troise, possono continuare ad esaltare il 10 e il 7 come già accaduto con Indiani. Senza dimenticare Gaddini, atteso alla definitiva esplosione e Iori, al rientro dal prestito al Lumezzane. Su fronte del mercato Cutolo, sistemata la questione allenatore, proverà a rinegoziare i prestiti di Mawuli, Donati e Coccia, rientrati alle rispettive società di appartenenza (Sud Tirol, Empoli e Modena). E non si annunciano trattative facili. Poi si entrerà nel vivo della campagna acquisti vera e propria. Il nuovo progetto Arezzo sta per decollare.