Arezzo, disco verde per i tifosi a Pesaro. Le mosse di Indiani che va a caccia del bis

di Luca Amorosi

Non sarà vietata la trasferta di Pesaro ai tifosi amaranto. Questo è quanto emerge dall’ultima determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, in cui Vis Pesaro- non figura, diversamente da quanto era stato determinato in precedenza, tra le partite soggette a provvedimenti specifici. Si profila dunque una trasferta senza restrizioni per i tifosi del Cavallino, con la prevendita per il settore ospiti dello stadio "Benelli" che dovrebbe essere attivata nelle prossime ore. Un’altra buona notizia, dunque, che si aggiunge alla vittoria di lunedì, alle condizioni migliori del previsto di Trombini e al possibile recupero di Polvani in vista di un altro importante impegno di campionato. Dopo la rocambolesca vittoria contro il Gubbio, all’orizzonte c’è infatti un delicato scontro diretto con una delle compagini che condividono lo stesso obiettivo dell’, vale a dire il mantenimento della categoria. La Vis Pesaro in classifica ha tre punti in meno degli amaranto e galleggia sulla soglia dei playout.

I precedenti tra le due squadre sono favorevoli all’, che ha vinto 11 delle 22 sfide complessive, cui si aggiungono 7 pareggi e solo 4 successi marchigiani, di cui due nella stagione della radiazione del 1993 e uno, l’ultimo precedente al "Benelli", nel 2020, durante la terribile annata culminata con la retrocessione in D, quando i biancorossi s’imposero 3-2 nonostante una doppietta di Belloni.

La prima sfida in trasferta risale addirittura al 1939 e l’ la spuntò 2-3 grazie a una tripletta di Bonistalli. Per l’ultimo successo fuori casa in ordine di tempo, invece, bisogna tornare al 1968, durante la stagione della seconda promozione in B della storia: bastò un gol di Mantovani per ottenere l’intera posta. Dal 1993 al 1998, infine, solo pareggi in Cnd e C2: 0-0 nel 1993, 2-2 nel 1996 (gol amaranto di Scichilone e Recchi) e di nuovo 0-0 un anno dopo (ma stavolta a fine stagione avrebbero festeggiato i ragazzi di Cosmi con la vittoria della finale playoff contro lo Spezia a Pistoia).