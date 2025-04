Arezzo: dopo il derby, sfida cruciale contro il Pescara

Neanche il tempo di festeggiare la meritata vittoria nel derby che l’Arezzo deve tornare in campo a preparare il recupero contro il Pescara fissato alle ore 18 di mercoledì allo stadio Adriatico-Cornacchia. Oggi alle 15 seduta di allenamento al campo sportivo di Rigutino. Presumibile un lavoro di scarico per chi ha giocato titolare contro il Perugia e più intenso per chi è subentrato o è rimasto in panchina. Domani sarà già tempo di rifinitura a porte chiuse per preparare una sfida delicatissima.

Per i tifosi amaranto, la prevendita è nuovamente aperta fino alle ore 19 di domani, con le stesse modalità e le stesse restrizioni: si potrà acquistare un biglietto solo per il settore ospiti e solo se muniti di tessera del tifoso. Restano validi i biglietti emessi per la data originaria di sabato 29 marzo. Il programma di allenamento della squadra amaranto proseguirà poi con una seduta mattutina giovedì e una pomeridiana venerdì prima di una nuova rifinitura a porte chiuse sabato, stavolta per limare i dettagli in vista di un’altra difficile trasferta, quella di Chiaravi contro la Virtus Entella capolista che, in caso di vittoria contro gli amaranto, potrebbe festeggiare la promozione in serie B.

