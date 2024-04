Arezzo, dubbi in mediana per Lucca. Damiani è il punto fermo di Indiani

di Andrea Lorentini

AREZZO

La buona notizia è che Fabio Foglia corre verso il recupero e a Lucca, salvo imprevisti dell’ultim’ora, sarà a disposizione (salvo sorprese) almeno per la panchina. Potrebbe essere rientrato l’allarme sulla presenza del centrocampista al Porta Elisa dopo che nei primi giorni della settimana aveva svolto un lavoro di prevenzione per smaltire alcuni acciacchi. Oggi il mediano si riaggregherà ai compagni e svolgerà con il gruppo le ultime due sedute in vista del derby di lunedì sera. Di sicuro non potrà essere al meglio considerato che non ha svolto l’intera settimana a pieno regime, ma si tratta comunque di un recupero importante per Indiani che già dovrà fare certamente a meno dello squalificato Mawuli e quasi sicuramente di Bianchi, non ancora al meglio a causa dell’infiammazione al tendine rotuleo. Le scelte in mediana restano, comunque, ancora un po’ in alto mare. L’unico sicuro di una maglia da titolare è Damiani. Se Foglia si sarà ristabilito completamente si contenderà l’altro posto con Catanese.

L’ex Pontedera è stato schierato da mediano nelle ultime due partite contro Fermana e Juventus Next Gen, ma non è escluso che in una gara che si annuncia agonisticamente intensa, il tecnico amaranto opti per una linea mediana di maggiore sostanza. Senza Mawuli, Foglia rimane di fatto l’unico incontrista a disposizione. Ci sarebbe anche l’opzione Castiglia, però in questa stagione la mezz’ala piemontese è sempre rimasta indietro nelle gerarchie. Per lui soltanto qualche spezzone di partita e poco più. Partirà, invece, ancora dalla panchina capitan Settembrini che scalpita per ritrovare lo spazio perduto, ma che è penalizzato dal 4-2-3-1 che invece sta esaltando la qualità di Guccione e degli esterni offensivi. L’ex Mantova insieme a Gaddini e Pattarello avrà ancora una volta il compito di ispirare e assistere Gucci. Il centravanti vuole riscattare i gol falliti contro la Juve e quale migliore occasione per tornare a timbrare il cartellino se non nel derby che vale tantissimo nella corsa playoff.

In difesa potrebbe essere confermato il quartetto schierato nell’ultima gara con Donati e Coccia terzini e la coppia Lazzarini-Polvani al centro. Sull’altra sponda Gorgone recupererà sia Gucher che De Maria. Qualche dubbio, invece, sulla presenza di Disanto che sta smaltendo un risentimento muscolare che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Pesaro. Se recupererà sarà uno dei tanti ex di un derby che si annuncia vibrante. Nell’ultimo mese Lucchese e Arezzo hanno viaggiato più o meno alla stessa velocità. Tre vittorie consecutive per il cavallino prima dello stop con la Juve, una sola sconfitta per la Pantera nelle ultime cinque giornate. Nove i punti collezionati dagli amaranto, appena uno in più dei rossoneri. due squadre in corsa per il miglior piazzamento possibile in chiave playoff.