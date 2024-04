Arezzo, il derby di Perugia crocevia playoff. Indiani cerca il blitz per l’allungo decisivo

di Luca Amorosi

AREZZO

Serviva l’intera posta per archiviare la pratica playoff, ma contro la seconda della classe il pareggio resta un risultato positivo. Il secondo 1-1 di fila, ottenuto in rimonta e grazie anche all’accorgimento tattico di Indiani, bravo a ridisegnare i suoi con un 4-3-3 che può essere una variante tattica utile per il finale di stagione, aggiunge un punto prezioso al margine di vantaggio su Pineto e Lucchese, ora distanti cinque punti. A due giornate dalla fine, il divario rimane più che rassicurante, anche perché l’Arezzo è in vantaggio negli scontri diretti rispetto agli abruzzesi e ha una miglior differenza reti complessiva (+1 rispetto a -8) nei confronti dei rossoneri. Agli amaranto, insomma, basta conquistare almeno un punto per allungare la propria stagione. Il calendario propone il derby con il Perugia in trasferta e il Sestri Levante in casa: molto, come ha ammesso anche Indiani, dipenderà dall’esito della sfida agli umbri, dall’alto coefficiente di difficoltà non solo per il valore dell’avversario ma anche per la storica rivalità. Nello stesso lasso di tempo, la Lucchese prima ospita la Carrarese, poi fa visita all’Ancona, mentre il Pineto sfida, nell’ordine, Spal a Ferrara e Torres in casa. Occhio anche al Rimini, decimo con due punti in meno del Cavallino: i romagnoli se la vedranno con Entella in casa e Gubbio fuori. Considerati gli incroci, è lecito auspicare di lasciarsi alle spalle queste tre squadre. Oltre a guardarsi le spalle, però, il Cavallino può anche sperare di recuperare ancora delle posizioni in classifica, magari per disputare il primo turno in casa. Il Pescara sesto a 52 punti, il Pontedera settimo e la Juventus Next Gen ottava (entrambe a 51) non sono lontane, anche se il prossimo turno sulla carta è favorevole a tutte e tre, che giocano in casa: il Delfino con l’Ancona, i bianconeri con la Fermana e i granata con un Olbia di fatto spacciato. L’ultima giornata, invece, le vede in trasferta: Pescara a Fermo, Juve a Pesaro e Pontedera a Carrara. Se tutto rimanesse invariato, l’Arezzo giocherebbe i playoff all’Adriatico di Pescara con l’obbligo di vincere. Se arrivasse decimo, l’ultimo posto utile, se la vedrebbe, probabilmente, con il Gubbio in Umbria. Più difficile ipotizzare gli altri abbinamenti: calendario alla mano, se gli amaranto conquistassero il sesto o settimo posto per giocare al Comunale, ospiterebbero presumibilmente una tra Pontedera e Juventus Ng con due risultati su tre a disposizione per qualificarsi. Il derby di domenica potrà dirci di più e, per questo, sarà ancor più carico di significati rispetto al solito.