Arezzo, il mercato diventa priorità. Difesa e attacco: ecco gli obiettivi

di Andrea Lorentini

Che la trasferta di Fermo diventi lo snodo più delicato di questa prima parte di stagione dell’ è un dato di fatto. Il mini ritiro scelto dalla società con annesso comunicato, conferma come la partita di domenica prossima non possa essere in alcun modo fallita con Indiani che si gioca, probabilmente, la permanenza sulla panchina.

A ciò si aggiungono le dichiarazioni rilasciate da Giovannini al nostro giornale nelle quali il dg ammette che si interverrà in maniera profonda nel mercato di riparazione. Non solo correttivi quindi, ma un intervento che sarà più massiccio di quanto si pensava fino a qualche settimana fa. Fare nomi in entrata è prematuro, quello che è certo è che sono già diversi gli indiziati a lasciare l’amaranto già gennaio. Cerchiamo allora di capire reparto per reparto come potrebbe muoversi il duo Giovannini-Cutolo. In porta, con il recupero entro la sosta di dicembre di Trombini, non dovrebbero esserci scossoni. A meno che non si voglia valutare un’alternativa a Borra mai convincente fino in fondo. In difesa, invece, molto dipenderà dalle condizioni di Polvani. Il difensore, costretto ad operarsi per risolvere una grave forma di pubalgia, tornerà a disposizione soltanto ad anno nuovo. Se non dovesse offrire certezze dal punto di vista fisico, arriverà un altro centrale.

Da monitorare anche la situazione di Chiosa che nelle ultime settimane sembra aver perso la titolarità. Qua, però, il discorso è prematuro anche perché i fattori in gioco sono molti a cominciare dal futuro dell’allenatore. Tra coloro che sembrano destinati a cambiare casacca c’è Zona. Il terzino, classe 2002, non ha mai messo piede in campo in queste prime 13 giornate. A centrocampo serve un’alternativa a Mawuli o comunque un giocatore con le stesse caratteristiche che vada ad irrobustire la mediana. Per centimetri e forza fisica il ghanese non ha un alter ego in rosa. In questo caso potrebbe fargli posto Castiglia che ha trovato fin qui davvero poco spazio. Ha estimatori in serie D. Per lui si parla di un interesse del Grosseto. Da capire poi il destino di Bianchi il cui impatto con la Lega Pro è stato complicato.

Davanti pare inevitabile il divorzio da Libor Kozak. Il ceco era stato il colpo dell’estate, ma sul campo sta tradendo le aspettative. Indiani è vero gli ha concesso poche occasioni, ma l’ex attaccante di Lazio e Aston Villa non le ha sapute sfruttare.

Il centravanti è una delle priorità in entrata per gennaio. Un elemento che non sia solo un vice Gucci, ma che rappresenti una valida alternativa al bomber di Bagno a Ripoli. Alla riapertura del mercato ci sono ancora sei partite. Il tempo delle riflessioni e delle valutazioni, però, in casa amaranto è già cominciato.