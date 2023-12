Arezzo, Indiani conferma tutti. Mai due vittorie di fila in stagione

di Andrea Lorentini

AREZZO

Dopo aver sfatato il tabù del derby tornando a battere il Perugia dopo 15 anni, peraltro mantenendo la porta inviolata, adesso l’Arezzo è chiamato a infrangere un altro limite emerso da inizio campionato: mai gli amaranto hanno vinto due partite consecutive. L’obiettivo è dare continuità e già domani sul neutro di Vercelli capiremo se il successo di lunedì sera avrà rappresentato davvero una svolta nella stagione del cavallino. Contro il Perugia è arrivata la sesta vittoria stagionale. Nelle precedenti cinque, nella giornata successiva Settembrini e compagni hanno perso tre volte e pareggiato due. Una altalena di risultati che ha impedito alla squadra di stazionare stabilmente nella parte sinistra della classifica. Va detto che il derby è partita a se e quindi può sortire un effetto differente rispetto ad altre gare.

La notte del Comunale è stata magica e l’atmosfera che si è respirata a fine gara tra giocatori, staff e tifosi ha rappresentato un bel toccasana per tutti. Numeri alla mano, tre punti contro il Sestri Levante permetterebbero all’Arezzo di chiudere l’andata a quota 25 punti, in zona playoff, e sopratutto mettere ulteriore distanza rispetto a quella playout. Attualmente sono 4 le lunghezze di margine sulla zona calda. Contro i liguri è uno scontro diretto che, in caso di esito positivo, potrebbe dare slancio per affrontare il girone di ritorno e minor ansia anche in chiave mercato.

Quasi sicuramente domani gli amaranto scenderanno in campo con il completo natalizio, color verde, in questi giorni in esposizione e in vendita allo store point in via Madonna del Prato. Dopo qualche polemica a mezzo social per la scelta cromatica, alcuni appassionati collezionisti si sono, comunque, affacciati allo store per acquistarla. A proposito di cabala, il verde non ha mai portato troppo bene. L’ultimo precedente risale al 27 settembre 2009. L’Arezzo, in trasferta a Cremona, rimediò una sonora sconfitta per 5-1. La rete della bandiera amaranto fu segnata da Chianese. In panchina sedeva Leonardo Semplici. Contro il Sestri Levante, dunque, ci sarà da sfatare un doppio tabù: quello delle vittorie consecutive e quello della maglia verde.

Due buoni motivi per dare un senso compiuto al successo nel derby e per regalare al mondo amaranto una fine d’anno da ricordare a lungo. Restando in tema di gadget, nel frattempo è arrivata la nuova sciarpa di Orgoglio Amaranto. Si tratta di un modello vintage con richiamo al centenario del cavallino nell’etichetta ricamata. Una bella idea regalo per i tifosi amaranto grandi e piccoli. Viene distribuita all’Orologeria Pernici di via Cavour 54 ad Arezzo. Il comitato però avvisa i tifosi che è un gadget a tiratura limitata ed è disponibile fino ad esaurimento.