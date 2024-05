Arezzo, Indiani leva le tende. Ballottaggio Barilari-Braglia

di Luca Amorosi

AREZZO

L’uscita di scena di Paolo Giovannini ha alimentato domande e preoccupazioni tra la tifoseria del Cavallino, che la nota ufficiale della società ha mitigato solo in parte. Nella giornata di ieri è arrivato anche il comunicato di Orgoglio Amaranto, socio di minoranza dell’Arezzo, che ha colto l’occasione per ringraziare Giovannini per il lavoro svolto ma anche per cercare di tranquillizzare una piazza che, anche se le voci rimbalzavano già da tempo, non si aspettava una svolta così brusca. Dopo un incontro tra alcuni consiglieri del direttivo e il presidente Manzo, il comitato ha espresso quanto segue: "Orgoglio Amaranto ha chiesto al presidente garanzie circa l’impegno della proprietà verso il "progetto Arezzo", ribadendo l’auspicio di voler proseguire nella direzione intrapresa, senza stravolgere un percorso già avviato".

Progetto che adesso proseguirà con altre persone. Aniello Cutolo sarà il direttore sportivo, mentre per la figura che sostituirà Giovannini nel ruolo di direttore generale non è da escludere l’ipotesi di una soluzione interna che vedrebbe uno tra Gianluca Zinci, attualmente segretario, e l’architetto Fabrizio Bertusi, uomo di fiducia del presidente, in questo ruolo. Un’importante casella da confermare o riempire è anche quella del prossimo allenatore: l’addio di Giovannini allontana sensibilmente anche Paolo Indiani, legato all’Arezzo da un altro anno di contratto, ma la cui carriera è andata spesso a braccetto con quella del direttore, comprese le ultime due stagioni. "Il mio futuro? Vedremo" aveva detto dopo l’eliminazione dai playoff ad Alessandria il tecnico, ben prima della nota sulla separazione tra l’Arezzo e Giovannini. Poi c’è il messaggio della società in cui si parla di un divorzio consensuale con il diggì, di un’organizzazione diversa per ambire a risultati ancora migliori. Di conseguenza, anche in panchina si potrebbe ricercare un profilo di primo piano per puntare al salto di categoria. Ecco perchè circola il nome di Piero Braglia, dimessosi da Gubbio dopo l’eliminazione dai playoff. Ex Montevarchi, Sangiovannese, ma anche Avellino, Lecce, Cosenza e Pisa potrebbe non essere solo un’ipotesi. L’aItro nome accostato all’Arezzo è quello di Enrico Barilari, in uscita dal Sestri Levante. Il tecnico ligure con i "corsari" ha fatto benissimo, con una promozione in C e una salvezza senza passare dai playout. Da viale Gramsci ad ogni modo smentiscono contatti in essere con altri allenatori, segno che prima c’è l’intenzione di parlare con Indiani che vanta un altro anno di contratto.