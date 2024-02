Arezzo, l’attaccante arriva last minute. Iori al Lumezzane, salta Gerbi: c’è Ekuban

di Andrea Lorentini

E alla fine il centravanti è arrivato. A poche ore dalla scadenza delle ore 20 di ieri, termine ultimo dalla campagna trasferimenti, l’ ha perfezionato l’acquisto di Joseph Ekuban dal Monterosi, formazione che milita nel girone C di Lega Pro. Ha firmato fino a giugno con un’opzione da esercitare a favore del club amaranto per la prossima stagione in base al rendimento in questi cinque mesi. Ghanese, 24 anni, cresciuto nelle giovanili del Verona, ha giocato anche con Mantova, Virtus Francavilla e Fidelis Andria. In totale per lui 6 gol tra i professionisti. In questa prima parte di stagione ha collezionato 15 presenze con il club della Tuscia, di cui soltanto tre da titolare, senza segnare. L’ultimo suo gol risale al 2022. Nota curiosa: il fratello Caleb gioca in serie A nel Genoa. Giocatore prestante fisicamente, i numeri dicono che rappresenta comunque una scommessa. Dopo Diallo e Boubacar, un altro attaccante africano veste la maglia del cavallino rampante. E’ stata una giornata convulsa, l’ultima di mercato, con l’ che, è proprio il caso di dirlo, ha ballato, fino in extremis, sulle punte. Contestualmente, per liberare il posto nella lista dei 24, il club di viale Gramsci ha ceduto, in prestito fino a giugno, al Lumezzane Mattia Iori che lascia così l’amaranto a metà stagione dopo aver collezionato 19 presenze, 8 da titolare, con un gol.

Il giocatore, sotto contratto fino al 2025, negli ultimi tempi aveva espresso il desiderio di giocare con maggiore continuità. E’ rimasto in bilico fino alla fine Crisafi. Il 19enne argentino resta comunque in amaranto anche potrebbe finire ora in prestito in patria. Come detto le ultime 24 ore sono state intense e non sono mancati i colpi di scena. Fino al primo pomeriggio, infatti, sembrava fatta per lo scambio con il Lumezzane che avrebbe portato in amaranto l’attaccante centrale, classe 2000, Erik Gerbi. Ed invece a metà pomeriggio la trattativa per il passaggio della punta di proprietà della Sampdoria si è interrotta. Da quanto trapela Gerbi avrebbe declinato l’offerta e scelto di finire il campionato a Lumezzane dove aveva assicurato il posto da titolare. Il ds Cutolo, presente all’Hotel Sheraton di Milano, sede delle trattative, e Giovannini hanno così virato su Ekuban forti anche dei buoni rapporti con Beppe Acardi, agente del ghanese, ma che ha anche la procura di Pattarello. L’, come noto, avendo la lista dei 24 bloccata, era obbligato a far uscire un elemento per poter inserire la punta che mancava per completare la prima linea offensiva dove di fatto c’era soltanto Gucci.

Capitolo attaccante a parte, in questa finestra invernale di riparazione l’ ha perfezionato altre due operazioni in entrata con gli arrivi del terzino Donati in prestito dall’Empoli e a titolo definitivo del centrocampista Catanese dal Pontedera. In uscita si son, invece registrate le cessioni dei due terzini under Zona e Poggesi rispettivamente al Messina (prestito) e Pro Sesto. A loro due si aggiunge la rescissione contrattuale di Kozak. L’operazione più significativa è stata, però, senza dubbio quella del prolungamento con adeguamento del contratto a Pattarello. L’esterno veneto aveva molti corteggiatori in serie B, in particolare la Reggiana, ma Manzo e l’area sportiva hanno deciso di blindarlo.