Arezzo, missione settimo posto. Indiani cerca la terza vittoria di fila. La Fermana dell’ex Mosconi è in crisi

di Andrea Lorentini

AREZZO

Battere la Fermana per conquistare la terza vittoria consecutiva - cosa mai riuscita in questa stagione – per agganciare il Pontedera al settimo posto dopo la sconfitta dei toscani (1-0) a Pescara nell’anticipo di ieri. Contro la cenerentola del girone l’Arezzo proverà ad allungare la striscia positiva per puntellare il piazzamento playoff e salire ancora più in alto. "Un mese fa avremmo firmato per arrivare decimi, adesso la classifica si è accorciata e potremmo anche scalare qualche posizione. Facciamo più punti possibile e poi vedremo" - il messaggio che Paolo Indiani ha lanciato alla vigilia. Il tecnico non vuole accontentarsi e invita a tenere alta la tensione perchè in gara come queste c’è tutto da perdere. "Sarà una partita difficile come tutte le altre. I dati di fatto, al di là della classifica, sono evidenti: la Fermana meritava di vincere contro il Sestri Levante che venerdi ha dato 3 gol al Gubbio. Troviamo un avversario che è cambiato rispetto a un mese fa, anche grazie al nuovo allenatore, e che ha necessità assoluta di punti". I marchigiani sono guidati adesso dall’ex amaranto Andrea Mosconi, portiere della promozione in C nella stagione 95/96, a cui è stata affidata una missione quasi impossibile. Indiani non ha escluso rotazioni nonostante non ci siano più turni infrasettimanali: "Dipende dalla considerazione che un allenatore ha della rosa a disposizione. Per questo potrebbe giocare anche chi la domenica prima non ha fatto nemmeno un minuto". Anche se non sono escluse novità nell’undici di partenza, è probabile che contro la Fermana si vada verso la conferma in blocco delle ultime formazioni. Gli unici ballottaggi sembrano riguardare il reparto difensivo dove Coccia e Polvani si candidano per una maglia da titolare rispetto a Montini e Lazzarini. Centrocampo e attacco saranno quelli soliti con il tridente Gucci-Pattarello-Guccione a cui è affidato il compito di colpire e affondare il fanalino di coda. Accanto ai tre tenori ci sarà ancora Gaddini in crescita costante come sottolinea lo stesso allenatore. "Tra i giovani è quello che nell’ultimo periodo ha fatto i progressi maggiori".

I risultati. Oltre a Pescara-Pontedera finita 1-0, tra venerdì e ieri si sono già disputate sei partite: Sestri Levante-Gubbio 3-1, Perugia-Pineto 2-2, Pescara-Pontedera 1-0, Recanatese-Ancona 2-0, Spal-Carrarese 0-0, Torres-Vis Pesaro 1-0.

La classifica del girone B: Cesena 80 punti; Torres 72; Carrarese 61; Perugia 59; Gubbio 51; Pescara 48; Pontedera 47; Arezzo 44; Juventus B 42; Rimini 41; Lucchese, Pineto 40; Sestri Levante, V. Entella 38; Spal 36; Ancona 34; Vis Pesaro, Recanatese 33; Olbia 25; Fermana 22.