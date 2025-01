Arezzo, nella calza l’assalto al quarto posto. Troise riparte da Pattarello e Guccione

di Luca AmorosiAREZZOÈ volata via la sosta natalizia. Domani alle ore 15, l’Arezzo torna in campo per la prima uscita del 2025, che coincide con la seconda giornata del girone di ritorno e con uno scontro diretto di grande importanza che può subito incanalare il nuovo anno nei binari migliori. Al Comunale, infatti, arriva la Vis Pesaro dell’ex Stellone, che ha gli stessi punti degli amaranto ma è in vantaggio sia nella differenza reti sia, soprattutto, grazie al netto 3-0 rifilato alla formazione di Troise all’andata. Una vittoria, però, permetterebbe di guadagnare tre punti di vantaggio, oltre che di proseguire l’inseguimento alle prime della classe, sei punti più avanti.

L’Arezzo viene da tre vittorie consecutive che hanno chiuso bene il 2024, accorciando la classifica e ricucendo anche il rapporto con la tifoseria, incrinatosi dopo la brutta sconfitta di Perugia in campionato. Adesso vuole ripartire sulla stessa falsariga anche nel nuovo anno e il primo impegno è subito probante. Per il tecnico Emanuele Troise, dunque, è già il momento di scelte delicate, anche perché fuori dal campo c’è un mercato in via di evoluzione che ha portato in amaranto subito un primo prezioso innesto. Matteo Gilli ha già svolto ieri il primo allenamento con il gruppo, oggi prenderà parte alla rifinitura e domani sarà già a disposizione, anche se presumibilmente dalla panchina. Per poter giocare, qualcuno dovrà fargli posto nella lista dei 23 giocatori, che in questa fase però è modificabile liberamente, come da regolamento della Lega Pro. Da capire chi sarà, tra i giocatori in uscita, il sacrificato: possibile uno tra Del Fabro e Masetti, omologhi dell’ex Picerno, sempre che Chiosa sia abile e arruolabile. Tanto dipende infatti dal centrale classe ‘93, fresco di rinnovo fino al 2027.

Troise si affiderà a lui insieme a Gigli se avrà pienamente recuperato dal problema muscolare patito a Campobasso, altrimenti opterà per uno tra Righetti, Lazzarini e appunto Gilli. A sinistra proprio il terzino ex Perugia o Coccia, mentre a destra agirà Montini. A centrocampo si sceglierà la continuità: senza Chierico e Damiani, ancora ai box, si riparte da Santoro, Mawuli e Renzi, con capitan Settembrini primo sostituto. Per l’attacco, infine, c’è da scommettere che Troise abbia la tentazione di schierare un tridente leggero con tre giocatori a cui difficilmente si può rinunciare al momento: Pattarello, autore di cinque gol nelle ultime due gare, Tavernelli, in grande forma a fine 2024, e Guccione, rientrato dalla squalifica. In alternativa, al centro giocherà Ogunseye con due dei tre citati come esterni offensivi. Le altre alternative (Gucci e Gaddini) potrebbero essere con la testa sul mercato e dunque opzioni solo a gara in corso.