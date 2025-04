Josè Cianni: "Preparazione al Chieti, sfruttare le vulnerabilità per evitare i playout"

Compattarsi per ripartire, per l’ennesima volta in questa stagione dove, almeno a livello di risultati, di lineare c’è stato ben poco. "Ci siamo ritrovati con la squadra – dice il dt Josè Cianni – ed abbiamo parlato tra noi cercando soprattutto di farci forza facendo riferimento al tanto di buono dimostrato contro il Teramo. Per oltre un’ora abbiamo ammirato una squadra lucida ed aggressiva, determinata e capace di esprimere un gioco di alto livello. Siamo stati puniti, oltre i nostri demeriti, da episodi sfortunati, chiamiamoli così, con protagonista la terna arbitrale ma rimarchiamo comunque la prestazione perché è stata davvero importante".

È già tempo però di pensare al Chieti ed al netto di quelle che possono essere i loro problemi societari, sotto l’aspetto del potenziale tecnico, hanno poco da invidiare a chiunque: "Penso che sia la squadra più attrezzata del girone al pari della Samb. Il problema è che il rendimento della capolista è stato qualcosa fuori dall’ordinario. Tuttavia hanno dimostrato di avere delle vulnerabilità e noi dobbiamo essere bravi a sfruttare le eventuali loro manchevolezze". In casa poi hanno subito 4 sconfitte con un cammino altalenante, da compagine di media classifica: "Ogni partita fa storia a sé, tanto più nella fase conclusiva della stagione. Ho notato comunque che, quando hanno perso, non hanno demeritato subendo l’atteggiamento degli avversari che li hanno attesi sfruttando poi le ripartenze. L’allenatore Amaolo ha davvero tantissime frecce al suo arco. Ceccarelli? Credo che sia tra i giocatori più talentuosi del campionato".

Inoltre la posta in palio è importante anche per loro che cercheranno di difendere il terzo posto con i vantaggi che comporta in chiave playoff: "Ogni partita è delicatissima, ancor più adesso che siamo alla 31ª giornata. Però, oggettivamente, credo che i punti hanno un peso specifico molto più rilevante per noi che siamo impelagati nella lotta per evitare i playout".

Recuperate Bellusci che rientra dal turno di squalifica ma quali sono le sue condizioni? "Accusa ancora dei fastidi ma conoscendone il carattere e la grinta farà di tutto per esserci all’Angelini". Quart’ultimo turno forse decisivo nella tonnara per la sopravvivenza: "Ci sono degli scontri diretti fondamentali come quelli di Sora e di Termoli. Gli avvicendamenti tecnici? L’esonero di Mosconi onestamente mi ha sorpreso, ma non è il caso di guardare troppo in casa d’altri".