Arezzo, Pattarello prova a stringere i denti. Indiani: "Riscattiamo la partita dell’andata"

di Andrea Lorentini

AREZZO

Pattarello non al meglio, Masetti e Bianchi sicuri indisponibili, Montini quasi. Paolo Indiani fa la conta a 24 ore dalla gara contro la Torres e si ritrova qualche problemino di troppo a livello fisico. Torna Mawuli dopo la squalifica e questa è la buona notizia "Speravo con il rientro di Mawuli di avere l’organico al completo per questa gara ed invece dobbiamo fare i conti con diversi giocatori alle prese con acciacchi. Bianchi si è riaggregato al gruppo, ma non è ancora pronto, Montini molto probabilmente non recupera per un problema alla caviglia e qualcun altro non sta troppo bene". Altri nomi non ne fa il tecnico amaranto, ma il riferimento è anche a Pattarello che sta convivendo con un fastidio al ginocchio che si trascina ormai da diversi mesi. Il numero 10 ha svolto un lavoro conservativo in settimana, ma domani sera dovrebbe essere regolarmente a disposizione. L’esterno veneto è uno dei cardini nel gioco di Indiani che non lo ha mai praticamente inserito nel turnover in questa stagione. Se le percentuali di vederlo in campo dal primo minuto sono molto alte, bisognerà capire quanto le attuali condizioni gli permettano di esprimersi al massimo delle sue potenzialità. Le alternative per Indiani da quella parte non sono molte: dovrebbe alzare Renzi o adattare Settembrini. Stamani è in programma l’allenamento di rifinitura, a porte chiuse come da abitudine, che scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. La certezza è il modulo che sarà il 4-2-3-1. Al centro del pacchetto arretrato Polvani e Risalti vanno verso la conferma con Donati e Coccia favoriti come terzini. In mediana Mawuli potrebbe sorpassare Catanese per giocare al fianco di Damiani. Davanti spazio ancora ai 4 tenori. Pattarello a parte, anche gli altre tre, Guccione, Gaddini e Gucci, devono ritrovare un pò di brillantezza. La Torres è reduce da due sconfitte consecutive, ma Indiani non si fida. "Sarà una partita vera. Loro sono virtualmente secondi, ma perdere non piace a nessuno. Abbiamo analizzato i video e gli ultimi due ko e sono entrambi immeritati. Mi aspetto una squadra assolutamente sul pezzo e che non sia già con la testa ai playoff". C’è da riscattare la sconfitta, amara, dell’andata. "Quello era un periodo un pò così nel quale non raccoglievamo in termini di risultati quanto esprimevamo sul piano delle prestazioni".

L’allenatore amaranto si sofferma sulla crescita della tenuta difensiva nonostante le ampie rotazioni della linea arretrata. "Con quattro centrali che si equivalgono ci sta di cambiare. Certo, l’infortunio di Polvani ha condizionato e se lui ci fosse sempre stato avrei ruotato di meno. Lo vediamo quanto è importante per noi quando c’è. Premesso questo il motivo dei miglioramenti è il lavoro quotidiano in allenamento. Ormai tutti conoscono lo spartito. E’ lo stesso discorso che facevamo per le palle inattive: lavorandoci costantemente alla fine i risultati si vedono. Nel girone di andata sui piazzati non eravamo efficaci, adesso invece ci stanno risolvendo diversi problemi". Stasera, alle 19, chiude la prevendita nei consueti punti vendita del capoluogo e in provincia. E’ possibile acquistare i tagliandi anche online sul sito Sport.Ticketone.it. La biglietteria dello stadio comunale sarà attiva due ore e mezzo prima dell’inizio della partita.