Arezzo, per Caserta siamo ai dettagli. Cutolo pronto a chiudere la trattativa

di Andrea Lorentini

Quella che si apre oggi è la settimana nella quale è attesa la fumata bianca per il nuovo allenatore dell’. Nello Cutolo è intenzionato a chiudere la partita relativa alla panchina entro la fine del mese così poi da poter iniziare il mercato di concerto con il nuovo tecnico. Il nome in cima alla lista è quello di Fabio Caserta. Nel fine settimana la trattativa ha subito un’accelerazione anche se ancora ci sono un pò di dettagli da sistemare. Un suo eventuale arrivo significherebbe alzare l’asticella degli obiettivi in maniera sensibile. Caserta è un profilo di primo piano per la serie C che ha vinto due volte con Juve Stabia e Perugia oltre ad aver allenato in B con Benevento e Cosenza. Per prenderlo servirà uno sforzo economico importante, ma evidentemente Manzo ha dato via libera a Cutolo in tal senso. Al di là degli aspetti economici, non secondari comunque, Caserta accetterebbe l’offerta dell’ in un progetto ambizioso e con garanzie di una campagna acquisti di prima fascia finalizzata ad una rosa di primo piano che lotti per le posizioni di vertice. Non è un mistero che il patron amaranto voglia raggiungere la serie B nel medio termine. La sensazione che forse sia stuzzicato dall’idea di accorciare i tempi. L’importante è non perdere mai di vista il bilancio. Vincere tenendo sotto controllo i conti è sempre stato il "mantra" del presidente. L’alternativa principale a Caserta è Emanuele Troise, reduce da una buona stagione al Rimini dove ha condotto i romagnoli fino ai playoff. Qua la prospettiva sarebbe differente, innanzitutto per i costi di ingaggio, contenti.

Troise è un emergente e sa lavorare con i giovani. Di sicuro ad troverebbe giocatori di prospettiva e potrebbe contribuire alla loro definitiva consacrazione proseguendo il buon lavoro di Indiani in questo senso. Nella corsa alla panchina amaranto appare più sfumato Enrico Barilari (ex Sestri Levante), mentre nelle ultime ore è stato accostato anche il nome di Walter Bonatti che quest’anno aveva iniziato a Fiorenzuola prima di essere sollevato dall’incarico. In passato anche un’esperienza alla Triestina e diversi anni al settore giovanile della Juventus. E’ stato anche vice di De Zerbi. Saranno giorni intensi per Cutolo i prossimi.

Non sbagliare la casella dell’allenatore è fondamentale. Primo pilastro sul quale costruire il nuovo corso amaranto per migliorare ulteriormente da un punto di vista dei risultati sportivi dopo un biennio estremamente positivo sotto questo punto di vista. A tal proposito, nei giorni scorsi, allo stadio è apparso uno striscione che recitava così: "Due anni di vittorie e promesse mantenute. Grazie di cuore mister e direttore".

Chiaro il riferimento a Paolo Indiani e Paolo Giovannini, principali artefici dei successi delle ultime due stagioni. Nel calcio bisogna sempre guardare avanti facendo, però, tesoro, del passato. Manzo ha scelto di voltare pagina per rilanciare, nelle sue intenzioni, il proprio progetto sportivo. La scelta dell’allenatore sarà il primo indizio in tal senso. Se davvero sarà Caserta, ai nastri di partenza del prossimo campionato di presenterà un deciso a recitare un ruolo da protagonista e non più solo da mina vagante. Nel frattempo si sono delineate le semifinaliste playoff. Questi gli accoppiamenti: Avellino-Vicenza e Carrarese-Benevento.