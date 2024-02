Arezzo, punto salvezza. Masetti vede rosso. Trombini blocca la Spal

di Luca Amorosi

Termina senza reti allo stadio Mazza tra Spal e Arezzo. Un buon punto per gli amaranto, considerato soprattutto che la squadra ha giocato gli ultimi 35 minuti in dieci. Il pareggio permette infatti di tenere gli estensi a distanza di sicurezza e dare continuità alla vittoria contro la Recanatese. Indiani premia con una maglia Masetti in difesa e Foglia a centrocampo e torna titolare anche capitan Settembrini, mentre Damiani e Lazzarini trovano conferma dopo le ultime prove positive. La gara inizia senza particolari squilli, con le due squadre che provano a rendersi pericolose specialmente sulle fasce per poi rifornire al centro i propri terminali offensivi, Gucci da una parte e Antenucci dall’altra.

La prima occasione la costruisce l’Arezzo che colpisce la parte alta della traversa con un tiro-cross di Gucci. Al 22’ però si vedono anche i padroni di casa: Carraro sfila via a Settembrini, entra in are e crossa basso al centro per Dalmonte che calcia a botta sicura ma trova la risposta di un ottimo Trombini.

È l’occasione migliore del primo tempo e quella che infiamma la sfida: Antenucci ci prova da fuori ma Trombini fa buona guardia, poi al 33’ riecco l’Arezzo: Guccione si libera al tiro in area ma trova la deviazione di un difensore. È l’ultimo sussulto della prima frazione. Nella ripresa, tornano in campo gli stessi ventidue e dopo soli due minuti ci prova Rao da fuori, ma il suo destro non si abbassa a sufficienza. È la conferma che la Spal vuole alzare i giri del motore: prima Carraro s’inserisce in area e colpisce di testa trovando ancora l’intervento puntuale di Trombini, poi Settembrini rischia grosso fermando un avversario involato a rete. Solo giallo e sospiro di sollievo per il capitano. Sorte diversa tocca invece a Masetti al 55’ che, già ammonito, ferma con le cattive Antenucci involato a rete dopo un passaggio errato di Foglia e viene cacciato.

Amaranto in dieci, gara in salita e Indiani che corre subito ai ripari, inserendo Risaliti per Guccione e Catanese per Settembrini. Anche Di Carlo inserisce forze fresche ma la sfida cala di ritmo e all’Arezzo va bene così. Nel finale la Spal alza il baricentro per cercare il gol vittoria ma l’Arezzo si chiude bene e rischia il minimo sindacale, alleggerendo la pressione quando possibile e portando lo 0-0 fino al triplice fischio, uscendo così da con un punto prezioso in chiave salvezza diretta.