Arezzo, riprendi subito la marcia. Troise: "Voglio una reazione forte». Pattarello torna, Gucci dall’inizio

di Luca Amorosi

Troise vuole un diverso. O meglio, rivuole quello dei primi tre impegni ufficiali. Oggi il calendario propone un’altra trasferta, a Pineto, stavolta per ripartire dopo la brutta sconfitta di Pesaro. È stata una settimana corta, con tutti i risvolti positivi e negativi del caso. C’è stato meno tempo per preparare la sfida e integrare gli acquisti delle ultime ore di mercato, ma si è potuto mettere subito alle spalle il ko nelle Marche con la possibilità di archiviarlo del tutto con questa pronta occasione di riscatto. "Voglio vedere una mentalità diversa – ha detto il tecnico – accompagnata da una reazione forte. A Pesaro eravamo partiti bene, poi abbiamo perso il controllo del campo e della gara. È una sconfitta che comunque ci dà degli spunti per ripartire". Quella appena finita è stata la prima settimana di lavoro con i nuovi innesti a pieno regime e Troise non a caso ha parlato di un "nuovo ciclo". Di nuovo però stasera ci sarà ben poco, almeno nell’undici iniziale: "Gli ultimi arrivati stanno bene fisicamente, sono tutti a disposizione e possono permettere anche sistemi di gioco alternativi. Sono molto soddisfatto del mercato, però ora dobbiamo riassestarci: nessuno di loro ha ancora i novanta minuti nelle gambe e devo fare delle valutazioni ben ponderate per favorirne un inserimento graduale. Mi prendo anche queste ultime ore per valutare i recuperi e decidere chi parte dall’inizio".

È possibile, dunque, che i vari Tavernelli, Ogunseye, Chierico e Santoro entrino ancora a gara in corso, anche se per i centrocampisti c’è qualche speranza in più per via degli incastri di formazione: sarà ancora assente, infatti, oltre a Damiani e Chiosa, anche Montini, il che comporterà l’impiego di uno tra Lazzarini e Renzi come terzino destro. Nel secondo dei casi, si aprirebbe la porta di un debutto dal primo minuto per uno dei due. A completare la difesa Coccia a sinistra con la coppia centrale che potrebbe essere composta di nuovo da Del Fabro e Gigli, anche se Lazzarini resta un’opzione per garantire maggior dinamismo. In mediana, certo del posto sembra essere solo capitan Settembrini, tra i migliori lunedì, mentre in attacco torna titolare Pattarello, del tutto ristabilito, insieme a Guccione e Gucci, favorito su Ogunseye.

I due centravanti possono giocare insieme, ha dichiarato Troise, ma questa per ora è una soluzione da adottare a gara in corso e in caso di necessità. Dall’altra parte i padroni di casa fanno leva sull’esperienza di Amadio a centrocampo e sulle qualità di Bruzzaniti, Del Sole e Fabrizi.