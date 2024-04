Arezzo, scatta la rivoluzione dell’attacco . Indiani fa turnover con Ekuban e Sebastiani

di Andrea Lorentini

Gaddini squalificato, Gucci in diffida, Pattarello a mezzo servizio. Paolo Indiani ha più di un punto interrogativo da sciogliere per comporre il reparto offensivo da schierare contro il Sestri Levante. Il tecnico deve fare i conti con interessi contrapposti. Da un lato c’è da battere il liguri per sperare di scalare qualche altra posizione in classifica in vista degli spareggi per la B, dall’altra la necessità di guardare già oltre, al primo turno playoff del 4 maggio. Schierare la migliore formazione possibile, o preservare alcuni elementi cardine? Alla fine lo scenario più plausibile è una via di mezzo. Probabile una chance dal primo minuto per Ekuban e forse anche per Sebastiani. Molto dipenderà da come Indiani vorrà sostituire Gaddini e se sceglierà di risparmiare sia Gucci che Pattarello.

Per evitare il rischio di un cartellino giallo al primo che lo renderebbe indisponibile al playoff e per fare recuperare al meglio il secondo ormai alle prese da diverse settimane con una fastidiosa infiammazione al ginocchio.

C’è poi l’incognita relativa al modulo. A Perugia il 4-3-3 ha fornito risposte confortanti, ma giocando in casa e dovendo vincere non è escluso un ritorno al 4-2-3-1 anche se, come detto, in avanti le scelte sono condizionate da più fattori. Per Ekuban e Sebastiani si tratterebbe di un’occasione importante per provare a dimostrare il proprio valore. Per motivi differenti, fino adesso, il loro apporto è stato marginale. L’attaccante di origini ghanese, arrivato nell’ultimo giorno del mercato di gennaio dal Monterosi, ha messo insieme appena 6 presenze e per lo più spezzoni. Gli infortuni (spalla e ginocchio) lo hanno condizionato e di fatto non ha mai inciso. Essendo duttile potrebbe essere schierato sia da prima punta che da esterno. Il centravanti romano, invece, si porta dietro la scomoda etichetta di "genero del presidente".

Anche per lui qualche manciata di minuti nei finali di partita dove è, comunque, riuscito a segnare la sua prima rete da professionista contro l’Ancona. Gli ultimi due allenamenti serviranno ad Indiani per sciogliere le riserve sia nel reparto offensivo, ma anche nelle altre zone del campo. In diffida oltre a Gucci ci sono Foglia, Bianchi, Catanese e Lazzarini.

A centrocampo si va verso la conferma di capitan Settembrini, tra i migliori al "Curi", mentre in difesa possibile rilancio per Chiosa per dare un pò di respiro a Risaliti. Per quanto concerne i terzini, nell’ottica del turnover, Renzi e Coccia si candidano per una maglia da titolari.