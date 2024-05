Arezzo senza Pattarello. Indiani pronto a cambiare

di Andrea Lorentini

AREZZO

Sarebbero stati due sicuri protagonisti domani sera al "Moccagatta" ed invece Simone Guerra ed Emiliano Pattarello saranno i grandi assenti della sfida tra bianconeri ed amaranto. Squalificato il centravanti della Juve, fermato da uno stiramento di basso grado al bicipite femorale destro l’esterno di Indiani. Se da un lato l’Arezzo avrà un piccolo vantaggio nel non trovarsi di fronte l’attaccante autore di 15 reti stagionali e leader carismatico della Juve, dall’altro dovrà rinunciare ad uno dei suoi elementi chiave. Otto gol e 5 assist oltre a tre rigori procurati sono numeri che fanno capire il peso specifico del 25enne mancino di Dolo nella produzione offensiva degli amaranto. Senza la potenza del suo numero 10, al quale non ha praticamente mai rinunciato quest’anno, Indiani dovrà studiare qualche soluzione differente. Probabile che si vada, almeno in partenza, verso la conferma del 4-3-3 rispolverato nelle ultime giornate. Il tridente offensivo sarà quello formato da Gaddini e Guccione larghi con Gucci al centro. L’assenza di Pattarello responsabilizza ancora di più sia il bomber di Bagno a Ripoli (12 reti in campionato) che l’ex Mantova, l’altro giocatore di maggior talento in rosa. Dalla loro vena dipenderanno molte delle percentuali di passaggio del turno. Pochi dubbi in mediana dove si va verso l’assetto visto a Perugia e contro il Sestri. Pronto, dunque, il terzetto composto da Damiani, Mawuli e Settembrini. Il capitano, in particolare, ha mostrato una buona gamba e brillantezza nelle ultime uscite: dopo mesi in naftalina potrebbe essere l’arma in più in questi spareggi. Ballottaggi aperti, invece, in difesa dove sui terzini Donati e Montini sembrano favoriti su Coccia e Renzi. Quest’ultimo potrebbe essere un’opzione anche come esterno alto a gara in corso a seconda di come evolverà la partita. Al centro sono in 4 per due maglie: potrebbe spuntarla Polvani con al fianco uno tra Lazzarini e Risaliti. Se Indiani scegliesse di puntare tutto sull’esperienza allora qualche chance di partire titolare ce l’avrebbe anche Chiosa. Sull’altra sponda l’indiziato principale a sostituire Guerra è Cerri, meno scattante ma più potente fisicamente. Senza il suo centravanti principe sarà una Juventus che di fatto perderà anche in carisma considerato che Brambilla schiererà un undici interamente under. L’unico over che potrebbe partire titolare è Damiani. Saranno novanta minuti senza appello per un Arezzo che dovrà vincere evitando di attaccare in maniera scriteriata per prestare il fianco alla qualità dei baby bianconeri.