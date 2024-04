Arini mette il sigillo che sancisce il verdetto. Colpaccio Pergolettese nella tana della Giana. I cremaschi sono salvi

GORGONZOLA (Milano)

Grande vittoria e salvezza diretta per la Pergolettese che ieri pomeriggio ha espugnato il Città di Gorgonzola grazie a una rete di Arini nel derby lombardo contro la Giana Erminio. La formazione cremasca ha disputato un’eccellente gara mettendo in campo tanta voglia di vincere e determinazione, ingredienti che hanno permesso di ottenere i tre punti e soprattutto mantenere la terza categoria professionistica italiana dopo una stagione complicata. In questa ultima partita di campionato la squadra ha anche messo in mostra un gioco piacevole, frutto del grande lavoro svolto da mister Mussa e dal suo staff durante le sedute di allenamento.

La Giana Erminio invece, ieri, non è stata brillante rispetto ad altre occasioni ma ciò non intacca la grande stagione della squadra neopromossa guidata da mister Chiappella. Ora testa ai play off dove l’intento sarà quello di andare più avanti possibile cercando magari di stupire. La cronaca. Al 5’ occasione per la Pergo con un tiro di Tonoli, la sfera esce di un niente. Al 33’ bel tiro di Barzotti, la palla sfiora la traversa. Al 10’ della ripresa gialloblù vicini al vantaggio con una conclusione di Guiu Villanova che si stampa sulla traversa. Al 33’ arriva il meritato gol dei ragazzi di mister Mussa con Arini che da distanza ravvicinata fa esplodere i numerosi supporter cremaschi presenti a Gorgonzola. Al 40’ gran diagonale di Figoli, il pallone sfiora il palo alla sinistra di Zacchi. Non succede più nulla fino al triplice fischio finale. Raffaele Sisti