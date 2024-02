Arriva il Monturano. Tomassetti: "Tolentino a caccia della vittoria: guai a fallire questo match»

Il Tolentino torna a giocare al "Della Vittoria" e punta a conquistare l’intera post contro la Monturanese. "Vogliamo tornare a vincere – dice il difensore di fascia Anthony Tomassetti –, stiamo bene, ci siamo allenati a dovere in settimana e non possiamo fallire questo match casalingo. Nelle ultime giornate abbiamo raccolto poco rispetto a quanto creato. La squadra però è sempre stata in partita". Dunque, un Tomassetti determinato, come il resto del gruppo. Ma c’è pure massima attenzione verso l’avversario. "Non ci fidiamo della formazione ospite – spiega il giocatore cremisi – perché è reduce da un buon pareggio contro il forte Castelfidardo e, a dispetto della sua classifica, sa ben interpretare queste sfide, soprattutto dal punto di vista tattico. Quindi il Tolentino dovrà subito imporre il proprio gioco, approcciando la gara con l’atteggiamento giusto". Tomassetti infine sottolinea che la squadra sta recuperando anche uomini dopo il periodo-no caratterizzato da infortuni e squalifiche, a cominciare da quella del tecnico Matteo Possanzini che pure oggi dovrà seguire il match dalla tribuna. Il tecnico, in ogni caso, ha convocato i portieri Bucosse, Orsini e Palazzo, i difensori Balbo, Di Biagio, Di Lallo, Lanza, Mercurio e Tomassetti, i centrocampisti Borrelli, Bracciatelli, Frulla, Gabrielli, Gioggioloni, Nasic, Valentini, Sosa, Salvucci, gli attaccanti Cardinali, Garcia e Moscati. Sono assenti gli infortunati Santoro e Cancelli. Quest’ultimo ha subito un brutto infortunio e per lui si prevedono tempi di recupero molto lunghi, oltre la fine di questa stagione.

m. g.