Arriva il Roma City. La Samb in emergenza. A rischio la linea difensiva

Con Sbardella out per un problema al collaterale del ginocchio sinistro, Pezzola e Pietropaolo pure non al meglio con il primo che sta gestendo un fastidio al piede e l’altro al polpaccio, Mancinelli rischia di ritrovarsi a ridisegnare la linea difensiva. Contro il Roma City potrebbe spostare Zoboletti al centro della difesa, al fianco di Sirri. Zoboletti, di norma impiegato come terzino destro, in passato ha già fatto il centrale. A destra andrebbe Chiatante con Pagliari, invece, a sinistra. Confermato Ascioti tra i pali, l’undici si completerebbe con Arrigoni, Barberini e uno tra Scimia o Bontà a centrocampo, Senigagliesi, Tomassini (che ha anche ritrovato la via del gol, seppur domenica contro l’Atletico Ascoli non sia bastato) e Battista che ha scontato il turno di squalifica e torna, dunque, a disposizione. Scelte quasi obbligate per Mancinelli che da vice di Lauro ha preso in mano la guida tecnica dopo l’esonero bis di Maurizio Lauro. A lui il compito di traghettare la squadra in questi ultimi due turni di campionato. La Samb deve riuscire a rialzare la testa dopo i tre ko consecutivi con L’Aquila, il Campobasso e l’Atletico Ascoli. Deve innanzitutto conquistare un punto per ottenere la matematica certezza dei playoff e difendere l’attuale terzo posto che le dà la possibilità di giocare la semifinale dei playoff al Riviera con il vantaggio di un pareggio per accedere alla finale. Avversario, domani, al Riviera, nella penultima gara di campionato e ultima della stagione in casa, il Roma City. La squadra laziale è reduce da due sconfitte consecutive contro Fano e Forsempronese. "Questa è stata lo specchio della nostra annata – ha spiegato l’allenatore Agenore Maurizi –. Una stagione caratterizzata da alti e bassi umorali". Il Roma City, sesto in classifica 48 punti, potrebbe ancora accedere alla zona playoff, è appena un punto sotto la Vigor Senigallia, attualmente quinta in graduatoria. "La Serie D, e in particolare questo girone, è un campionato tosto e difficile", ha continuato il tecnico della formazione laziale. "Mi aspetto – ha detto guardando all’imminente match con la Samb - un pronto riscatto da calciatori bravi individualmente. Siamo una squadra che non sempre fa le giuste scelte in campo. Una di queste è nella transizione positiva. Ovvero la scelta di cosa fare quando recuperiamo la palla. La gloria personale nello sport di squadra non esiste. Il risultato del gruppo è quello che fa la differenza. Non esiste nessuna verità, ma solo unità d’intenti". Il Roma City è in cerca di riscatto, ma lo è ancor di più la Samb che non vince dal 10 marzo a Termoli e che con l’ultima sconfitta ha deluso la piazza.

s. v.