Arriva l’Urbino. Mobili: "Chiesanuova aggrappata a un sogno»

Il penultimo turno riserva al Chiesanuova la partita più ardua tra quelle che attendono il triumvirato tutto maceratese che sogna la D. Mentre la capolista Civitanovese a +2 e il co-inquilino Montefano (terzo per differenza reti al momento) affronteranno simili testa-coda, alle 16.30 oggi i biancorossi ospitano l’Urbino. Per quella che i tifosi vorrebbero ultima uscita al "Sandro Ultimi" in Eccellenza, il Chiesanuova secondo con 51 punti riceve i ducali quinti con 4 punti in meno. Un test tostissimo. Il team di Mobili sarà privo dello squalificato Molinari ma dovrebbe ritrovare Iommi ed ha tanta, tantissima abbondanza da centrocampo in su, quantità e qualità che possono fare la differenza dal 1’ o in corso d’opera. Di certo la squadra arriva al match in uno stato straordinario: 5 vittorie di fila, le ultime due senza prendere gol e domenica in 10 vs 11 contro l’Osimana, miglior attacco, miglior differenza reti e rendimento più prolifico in casa con 30 punti. L’Urbino di Ceccarini all’andata (1-1) ha impressionato, d’altronde già l’anno scorso giocava un bel calcio, telecomandato in mezzo dal capitano ed ex serie B Dalla Bona, a segno nell’1-0 domenica contro il Monturano. Deve proteggere la posizione playoff e magari migliorarla, dovrà farlo senza però bomber Sartori squalificato (viceré d’Eccellenza con 12 gol) e recentemente è caduto negli scontri diretti con Castelfidardo e Montefano. "Forse ci saranno novità in attacco, di certo dovremo curare entrambe le fasi – dice il sempre pragmatico Mobili – perché sarà un’altra partita rispetto all’Osimana, l’Urbino è più propositivo e motivato. All’andata ci ha messo tanto in difficoltà. Domenica l’atteggiamento di tutti, specie di chi è subentrato e magari sta giocando meno, ci ha portato alla vittoria. Stiamo giocando da squadra per restare aggrappati ad un sogno".

Andrea Scoppa