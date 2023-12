ARRIVATO ALLA SUA SESTA EDIZIONE. Ll calcio integrato c’è. In campo ragazze e ragazzi

Riparte una nuova stagione di “Per un calcio integrato”, il programma di inclusione sociale del Cesena giunto alla sua sesta edizione. Al fianco della società si conferma, dopo l’accordo dello scorso aprile, un partner d’eccezione come Amadori. Una ventina i partecipanti al progetto, tra ragazzi e ragazze che svolgono due allenamenti a settimana sotto la guida di uno staff composto da 9 membri esperti di dinamiche socio-relazionale e istruttori Figc. A coordinare lo staff Massimo Buratti punto di riferimento dell’intero progetto. Tra i componenti dello staff, anche una ragazza che ha portato “Per un calcio integrato” come tesi in “Scienze filosofiche dell’educazione” all’Università di Ferrara.

Ad ogni seduta di allenamento partecipano anche i giocatori del settore giovanile bianconero, per cementare il senso di integrazione tra ragazzi normodotati e altri con disabilità intellettive e relazionali (nella foto). Nel 2020 il programma “Per un calcio integrato” è stato insignito dei Grassroots Awards, i riconoscimenti Uefa e destinati ai club che operano nel calcio di base, aggiudicandosi il premio speciale nella categoria “Miglior iniziativa su calcio e disabilità”.