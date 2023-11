Ascoli Primavera, il successo arriva in rimonta

ascoli

3

crotone

1

: Amato, Caucci, Cozzoli, Maiga Silvestri (dal 30’ s.t. Gorica), Gaffuri, Di Teodoro, Cosimi, Bando (dal 35’ s.t. Barrotta), Tarantino, Lo Scalzo (dal 43’ s.t. Ciccanti), Del Moro (dal 43’ s.t. Carosi) Panchina: Sciammarella, Regnicoli, Pettinari, Schietroma, Panza, Conte, Gaspari, De Witt All. Ledesma

CROTONE: Martino, La Pera (dal 35’ s.t. Geremicca), Coscia (dal 39’ s.t. Elia), Tarantino, Pirozzi, D’Amora, Cacia (dal 35’ s.t. Tosto), Loiacono, Solmonte, Aprile, Ambrogio (dal 26’ s.t. Poerio) A disposizione: Greco, Galardo, Milano All. Bonvini

Arbitro: Pacella di Roma 2

Marcatori: Coscia (C) al 4’, Tarantino (A) al 10’, Bando (A) al 25’, Cosimi (A) al 29’ s.t.

Note: ammoniti Caucci, Maiga Silvestri, Di Teodoro, Bando, Del Moro per l’Ascoli, Coscia, Geremicca per il Crotone; corner 7-4

La Primavera di Ledesma sorride grazie al successo ottenuto in rimonta sul Crotone per 3-1. Nel match andato in scena al Picchio Village accade tutto nel corso del secondo tempo dopo una prima frazione in cui regna il perfetto equilibrio. Coscia apre le ostilità in favore dei rossoblù, poi l’Ascoli reagisce e si scatena.

Il pari quasi immediato porta la firma di Tarantino, poi grazie a Bando e Cosini ecco calato il tris.

Con il successo ottenuto il Picchio così ha potuto risalire la classifica di qualche posizione portandosi a 4 lunghezze di ritardo dalla zona playoff che ora non è più un miraggio.

Acuto importante anche l’under 16 che riesce ad imporsi 2-0 al cospetto del temibile Bari. I bianconeri allenati da Monaco passano avanti alla mezz’ora del primo tempo con la settima rete stagionale dell’attaccante Amadio.

Nella ripresa ci pensa il capitano Tocchi con un colpo di testa chirurgico, sugli sviluppi di un angolo, a chiudere il confronto. Pari, invece, per gli under 15 che sempre contro la formazione biancorossa dei pari età impattano 2-2, facendosi riprendere per ben due volte. Nell’altalena di emozioni è l’Ascoli ad andare in vantaggio con Balducci, prima del pari di De Ruvo. Alla mezz’ora del secondo nuovo sorpasso bianconero targato Platania.

Nel finale però il pugliese Errico rimette tutto in ordine con una punizione magistrale. Sconfitta per gli under 14 di Bonfiglio, usciti ko in casa della Lazio per 2-1.

A chiudere il quadro infine è stata la prima squadra femminile del Picchio con il pareggio in casa per 1-1 nel derby con la Samb. Vantaggio bianconero su rigore di Piermarini e pronta risposta di Ponzini.

m.m.