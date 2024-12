Gol prenatalizi. La Vianese rischia in casa dello Sporting

Domenica prenatalizia in campo (ore 14.30) per il calcio dilettanti che recupera la giornata rinviata per pioggia in ottobre. Dopo la scorpacciata di tre derby assieme, cinquina di sfide sull’asse Reggio-Modena per il girone B di Promozione: big-match per il tonico Castellarano che attende la sorprendente matricola Ganaceto, sesta della classe. Centrato mercoledì il quinto hurrà di fila, il Baiso/Secchia emigra ancora sul sintetico di San Michele per incrociare il Castelnuovo Rangone con l’obiettivo di confermarsi squadra del momento. Gara tutta in salita per il Casalgrande che sogna l’impresa sotto l’albero contro la capolista Atletic CdR Mutina dei big Corbelli e Hoxha. Non possono distrarsi fra le mura amiche Riese e Sammartinese rispettivamente contro San Felice e Colombaro, entrambe formazioni di bassa classifica. Per il girone A tiene banco l’inedito derby Masone-Montecchio con punti pesanti per entrambe le squadre, mentre il Bibbiano/San Polo deve tornare alla vittoria ad Alseno per restare nella scia del treno di testa.

Per la Serie A dei Dilettanti, la Correggese, ipotecato il titolo di campione d’inverno, insegue il 10° hurrà di fila nella tana del Colorno guidato in attacco dall’ex di turno Carrasco. Fari puntati sul derby tutto rossoblù del "Torelli" fra uno Sporting Scandiano rilanciato da due hurrà di fila e una Vianese decisa a riscattare il ko nella semifinale di Coppa Italia anche grazie all’apporto dei recenti ex di turno Rizzuto, Zinani e Caselli. Farà sicuramente divertire il match-clou del "Morelli" fra la frizzante Brescello Piccardo e il Terre di Castelli; fra i gialloblù gradito rientro dell’attaccante Truffelli dopo la breve parentesi alla Cittadella in Serie D. Scontro diretto da non fallire per il Rolo che viaggia sul campo del Real Formigine che ha da poco ingaggiato il bomber ex pro Francesco Stanco, ingaggiato dalla nobile decaduta Giulianova. Stesso discorso per l’Arcetana che deve fare bottino pieno sul sintetico della cenerentola Virtus Castelfranco ancora al palo.

In Prima, dopo le 4 scoppole incassate dalla Rubierese nel recupero di mercoledì, la regina Virtus Correggio prova a ripartire contro il solido Boca Barco. Inizia dalla trasferta di Corla la seconda avventura di mister Simone Siligardi alla guida del Daino Santa Croce. Titolo di campione d’inverno di Terza in palio nella stracomunale cavriaghese della "Pratina" fra l’attuale regina Sporting Cavriago e il Cavriago, attardato proprio di 3 punti.

Eccellenza

Brescello Piccardo (30)-Terre di Castelli (32); Colorno (16)-Correggese (36); Fabbrico (18)-Zola Predosa (32); Real Formigine (9)-Rolo (15); Sporting Scandiano (16)-Vianese (26); Virtus Castelfranco (0)-Arcetana (19).

Promozione

Girone A: Alsenese (16)-Bibbiano/San Polo (29); Masone (14)-Montecchio (22); Pontenurese (22)-Vezzano (25); Sannazzarese (16)-Bagnolese (21).

Girone B: Baiso/Secchia (30)-C.Rangone (24) sul sintetico di San Michele; Casalgrande (23)-Atletic CdR Mutina (41); Castellarano (32)-Ganaceto (28); Riese (27)-San Felice (11); Sammartinese (23)-Colombaro (10). Prima categoria

Girone B: Juve Club Pr (21)-Barcaccia (10) sul sintetico di Collecchio. Girone C: Atletic Progetto Montagna (7)-Solierese (20) sul sintetico di Castelnovo Monti; Campogalliano (32)-FalkGalileo (21); Corlo (10)-Daino S.Croce (14); Madonnina (20)-Povigliese (13); Original Celtic Bhoys (7)-Virtus Libertas (25); Rubierese (28)-Viadana (16); Virtus Correggio (33)-Boca Barco (19) a "Borelli".

Terza categoria

Cadelbosco (20)-Plaza Montecchio (17); Felina (14)-Rivalta (20) a Castelnovo Monti, ore 17.30; Gatta (21)-Biasola (6) a Salvarano; Invicta Gavasseto (12)-Amici di Davide (19); Sporting Cavriago (32)-Cavriago (29). Rinviate per neve Collagna-Coviolo e Ramiseto/Ligonchio-Vetto.

Seconda categoria (quarti Coppa Emilia): Celtic Cavriago-Casalgrandese sul sintetico della Canalina (ore 15); Novellara-S.Ilario a Campogalliano (ore 17.30); United Albinea-Levante sul sintetico "Lari".