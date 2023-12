"ASTA e FIRENZE OVEST: Pareggio senza Vittorie"

ASTA

0

FIRENZE OVEST

0

ASTA: Anselmi, Cinelli (57’ Seri), Di Renzone, Morasca, Bianchi, Grassini, Jrad, Mazza L., Doka, Discepolo, Guidarelli (58’ Mazza G.).

Panchina: Cicali, Bardotti, Curcio, Ceccatelli, Russo, Gianni, Frati. Allenatore Bartoli.

FIRENZE OVEST: Fiaschi, Marseglia, Diarra, Margheri, Zefi, Ciofi, Giannini (63’ Tassi), Bartolozzi, Bourezza, Iaquinandi (80’ Kane), Nieri.

Panchina: Daddi, Razzoli, Bertacchi, Vanni, Piazza, Vettori, Lazzeri. Allenatore Gardellin.

Arbitro Serbishti di Arezzo. (Ginanneschi-Nannipieri).

Note – Ammonito Mazza L.

UOPINI – Nello scontro diretto di Uopini Asta (nella foto mister Bartoli) Firenze Ovest si spartiscono la posta in palio. Sono i padroni di casa a recriminare per qualche occasione gettata al vento anche se gli ospiti hanno avuto il merito di difendersi con ordine e provare anche a farsi pericolosi in area avversaria. La gara si apre al 2’ con Discepolo, pescato da un bel lancio di Guidarelli, che mete in metto per Jrad. L’esterno di casa però colpisce bene, praticamente ciccando il pallone e l’azione sfuma. Senza due pezzi da novanta come Dieme e Ceccatelli l’Asta fa comunque la gara e pochi minuti dopo ha un’altra occasione (10’) stavolta con Guidarelli che però non trova il pertugio giusto per battere Fiaschi. Il Firenze Ovest nei minuti successivi si riorganizza senza però mai essere pericoloso in tutto il primo tempo. Nella ripresa i ritmi restano bassi e di emozioni vere e proprie non ne se contano fino alla mezzora quando è il portiere di casa Anselmi a risultare decisivo dopo un’incursione del Firenze Ovest. Subito dopo punizione dal limite dell’area per Discepolo che termina fuori di pochissimo. Al 40’ padroni di casa ancora pericolosi: Doka però calcia incredibilmente addosso al portiere. È l’ultima emozione della sfida. L’Asta resta terzultimo, insieme alla Fortis Juventus, a quota 17 al giro di boa mentre il Firenze Ovest, è penultimo con nove punti.