Asta e Mazzola. Pari spettacolare. L’analisi tecnica dei due allenatori

Un 3-3 effervescente, quello tra Asta e Mazzola, che ha lasciato l’amaro in bocca a entrambe le squadre. "E’ stato un susseguirsi di emozioni – ha affermato il tecnico arancioblu Stefano Bartoli –, una bella partita. Dispiace per il risultato: abbiamo nuovamente preso gol nei minuti di recupero. Ma ai ragazzi posso solo dire grazie. Il gol di Gianni non è casuale, ha questi colpi, sono contento per lui. Bravo anche Lorenzo Mazza, che sui corner è molto forte. A livello di classifica non è cambiato granché, ma finché non diamo una sterzata non possiamo vedere lontano. Con il Mazzola poteva essere la vittoria della salvezza e invece c’è da rimboccarsi le maniche". "Volevamo vincere ed eravamo anche in vantaggio – ha detto invece il mister del Mazzola Stefano Argilli –, anche se pur di non perderla ci prendiamo volentieri il punto. La partita ha cambiato volto più volte, siamo andati subito sotto, ma abbiamo dominato per il resto del primo tempo, poi siamo passati in vantaggio, ma ci siamo fatti superare dallo slancio e dalla vigoria fisica degli avversari, al di là dei loro due gol bellissimi. Alla fine abbiamo ripreso possesso del campo e siamo riusciti a pareggiare. Serve una riflessione: quando dobbiamo difendere in modo fisico andiamo in difficoltà".