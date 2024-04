Asta: parla Di Renzone. "Settore giovanile?. Lavorare col Siena ci farebbe felici»

L’Asta dovrà giocarsi la salvezza ai play out. "Probabilmente ci è mancata un po’ di esperienza – ha detto il presidente Lorenzo Di Renzone a Gazzetta di Siena –. Ora è importante chiudere la stagione in questa posizione per avere due risultati su tre". L’Asta attende ancora di poter tornare nel suo stadio. "Ci serve un campo sportivo – ha spiegato Di Renzone –… Abbiamo 350 tesserati, quasi 320 ragazzi del settore giovanile. Purtroppo non vediamo la fine, inizio ad essere sconcertato. Il Comune di Siena ci ha assicurato che a luglio saranno finiti gli impianti, ma credo che sia difficile. Esorto l’amministrazione a trovare una soluzione. Il movimento calcistico senese ha bisogno dei professionisti, ma anche le società intorno devono poter crescere nel modo giusto. Settori giovanili importanti possono autoalimentare le proprie prime squadre ma anche il vivaio del Siena stesso. Le vecchie gestioni ci hanno costretto a collaborare con il Perugia: saremmo contentissimi di farlo con il Siena".