Asta Taverne sconfitta 0-1 dalla Fortis Juventus

ASTA

0

FORTIS JUVENTUS

1

ASTA (4-3-3): Cicali; Seri (93’Pugliese ), Di Renzone, Fineschi, Maggini (66’ Rivituso); Ceccatelli. (91’ Guidarelli), Morasca, Mazza G. (81’ Doka Brent); Jrad, Fontani, Doka Bjorn (73’ Cappelli). Allenatore: Bartoli.

FORTIS (4-3-3): Morandi; Zoppi, Salvadori, Gurioli, Baggiani; Parrini (69’ Maiqaj), Bettoni (46’ Maruscelli), Noferi; Oitana (87’ Campagna), Mearini (77’ Torricelli), Serotti. Allenatore Magera.

Arbitro Asaro di Empoli.

Rete: 5’ Oitana.

SIENA – Grosso rammarico per l’Asta Taverne che rimedia la sconfitta, 0-1 contro la Fortis Juventus. Gli ospiti sbloccano subito la partita con il gol di Oitana al 5’. Gli arancio-blu accusano un po’ il colpo concedendo un altro paio di occasioni alla Fortis ma la reazione non tarda ad arrivare. Già nel primo tempo i locali vanno infatti a un passo dal pareggio. Prima con Morasca, che non trova il gol per un grande intervento di Morandi, e poi con Jrad che manda di poco al lato il suo tiro al 41’. Nella seconda frazione il gioco è molto spezzettato e l’occasione migliore la crea l’Asta poco prima della mezz’ora con un tiro di Fontani dal cuore dell’area su cui Morandi risponde ancora una volta presente. Amaro in bocca quindi per gli uomini di Bartoli che hanno offerto una buona prestazione ma non sono riusciti a completarla conquistando punti.