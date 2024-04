Atlante, potrebbe essere la gara della stagione. Vietato sbagliare: serve solo un successo

L’Atlante Grosseto è chiamata ad una prova di forza. Oggi alle 16 al PalaBombonera, la formazione del presidente Iacopo Tonelli, per l’ultima giornata di A2 di Calcio a 5 riceve il Fabrica di Roma, ultimi in classifica a meno due dai grossetani a quota 16 punti. Sopra di due punti dall’Atlante ci sono a 20 punti l’History Roma e il Prato. Ai grossetani serve un risultato positivo per andare quanto meno a disputare il playout, in caso di vittoria invece Baluardi e soci dovranno attendere i risultati dell’History e del Prato per sapere qualcosa di più positivo, che potrebbe essere salvezza sul campo. La società ha deciso che chi sarà oggi alla partita avrà in omaggio un biglietto di curva nord per la partita del Grosseto di domani allo stadio "Carlo Zecchini" alle 15 contro il Real Querceta per dare anche il suo contributo all’Us Grosseto. Questi i giocatori convocati da mister Jukic: Tamberi, Chisci, Baluardi, Gianneschi, Mateo, Zanella, Falaschi, El Johari, Liburdi, Imperato, Bellucci, Tammaro.