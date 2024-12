Atletico Ascoli: movimenti di mercato e sfida imminente contro il Sora

I due punti in tre partite, con i pareggi con Vigor Senigallia e Teramo e la sconfitta interna di domenica scorsa contro il Termoli, hanno accelerato alcune operazione di mercato in casa Atletico Ascoli per ‘scremare’ un po’ la rosa e apportare i giusti correttivi. Il girone di ritorno sicuramente sarà più difficile con i valori delle squadre che cambieranno proprio a causa delle operazioni di mercato ed è inutile illudersi che le compagini più blasonate e ambiziose non proveranno a scalare la graduatoria. Il tutto senza dimenticare che domenica si gioca una gara decisamente difficile a Sora contro una compagine in difficoltà, ma che in casa ha sempre dato filo da torcere a tutti.

Ieri L’Atletico ha salutato il suo attaccante Angelo Traini (foto), che dopo aver rinnovato il contratto fino a giugno 2027, è andato in prestito proprio al Termoli. Ha salutato il gruppo anche il portiere Lorenzo Canullo che, dopo aver sottoscritto un prolungamento fino a giugno 2026, è andato in prestito alla Santegidiese. Ai due ragazzi è andato l’enorme ringraziamento della società del Patron Giordani per le doti umane e sportive dimostrate e un in bocca al lupo per il prosieguo della stagione. Per loro si tratta solo di un arrivederci alla prossima estate. Le due operazioni in uscita si uniscono a quella legata ad Edoardo Mengani che è andato in prestito al Matelica. Anche l’esterno 2004, legato all’Atletico Ascoli fino a giugno 2026, ha così cambiato maglia per questa seconda parte della stagione.

In entrata si è registrata invece l’operazione Lorenzo Didio, centravanti classe 2004 che andrà quindi ad affiancarsi al ‘bomber’ Jonathan Ciabuschi e a Francesco ‘Checco’ Maio. Un rinforzo di qualità quello dell’ex Rimini e Chieti che lo scorso anno aveva giocato proprio a Sora dove domenica tornerà da ex. Proprio la squadra ciociara ieri ha annunciato l’arrivo di tre nuovi calciatori. Il difensore centrale Roberto Ferrari classe 2000 proveniente dal Chieti, della prima punta Giovanni Pacchioni proveniente dalla Sammaurese (serie D girone D) e del terzino sinistro classe 2005 Gennaro Tortora proveniente dall’Acireale (serie D girone I). I tre neo acquisti si sono aggregati al gruppo e sono arruolabili per il match di domenica contro l’Atletico Ascoli.

Valerio Rosa