Atletico Ascoli: preparativi per la sfida contro Termoli con il nuovo tecnico Mosconi

Sono ripresi gli allenamenti in casa Atletico Ascoli in vista dell’ultima gara casalinga di questo 2024, comunque ricco di soddisfazioni. Domenica alle 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli arriverà il Termoli e poi il girone di andata si chiuderà il 22 dicembre a Sora.

Due gare certamente abbordabili per i bianconeri con l’incognita della formazione molisana che da oggi in realtà dovrebbe iniziare il suo nuovo ciclo sportivo con il nuovo tecnico, l’ex Samb Andrea Mosconi. Ma in questa giornata, sicuramente se ne saprà di più.

L’Atletico si è ritrovato ieri per analizzare le buone cose mostrate allo stadio ‘Bonolis’ contro un Teramo coriaceo e particolarmente pericoloso nelle transizioni. I ragazzi di Mister Simone Seccardini non hanno rischiato nulla e questo è sicuramente un ottimo segnale lanciato al campionato.

Un segnale rafforzato anche dall’essere riusciti a sopperire all’ultimo momento all’assenza di un difensore di qualità e quantità come Leonardo Nonni fermato da un problemino fisico che non dovrebbe comunque tenerlo lontano dal campo per troppo tempo. Al suo posto ha giocato Edoardo Baraboglia autore di una straordinaria prestazione fatta di anticipi all’avversario e imperiosi stacchi di testa.

"Credo che sia stato un pareggio giusto – ha dichiarato Baraboglia – viste le occasioni che abbiamo costruito e che, dopo un inizio più determinato da parte del Teramo in entrambe le frazioni di gara, siamo venuti fuori noi comandando il gioco, magari mancando un po’ nell’ultimo passaggio e quindi non concretizzando la possibilità di vincerla. Ovunque andiamo a giocare – ha proseguito il difensore centrale – non abbiamo paura di nessuno, cerchiamo di fare il punteggio pieno giocando a viso aperto, senza snaturarci.

Il Teramo ha confermato le qualità che conoscevamo. È una grande squadra, mi ha impressionato in tutto, dallo stadio alla tifoseria, una città che meriterebbe altri palcoscenici che non la D. Per questo è un pareggio importante, che muove la classifica. Sapevamo che contro il Teramo sarebbe stato difficile, fare punti su questo campo sarà difficile per tutti e per questo il punto ce lo teniamo stretto e ce lo portiamo a casa. Siamo stati bravi a limitare gli spazi all’avversario. Il nostro obiettivo? Prima la salvezza, poi non ci poniamo limiti. Il campionato è equilibrato."