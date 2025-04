Atletico Ascoli: visita a Venarotta e vittoria contro il Teramo

Ad assistere alla gara tra Atletico Ascoli e Teramo c’erano domenica, oltre ai ragazzi alle formazioni giovanili del club bianconero tra cui la Juniores che è tra le tredici qualificate alle Finali Nazionali, anche i ragazzi della scuola elementare e media di Venarotta che in settimana avevano ricevuto la visita della compagine guidata dal patron Graziano Giordani. Venarottese doc, infatti Graziano Giordani assieme al figlio Antonio, vice presidente dell’Atletico Ascoli, al capitano Matteo D’Alessandro e ai calciatori Manel Minicucci, Federico Mazzarani e Leonardo Nonni avevano fatto visita alla scuola ‘Don Lorenzo Milani’ di Venarotta. La delegazione dell’Atletico Ascoli era stata accolta dal vice sindaco ed assessore allo sport Andrea Trenta, dalla insegnante Maria Chiara Santini e da tutti gli studenti. Un momento di condivisione in cui i calciatori hanno raccontato le loro storie e hanno risposto alle domande dei ragazzi invitandoli poi alla partita di giovedì. Per volere della società infatti gli studenti della scuola di Venarotta sono entrati poi gratuitamente allo stadio in occasione del match con il Teramo. La società ha donato alla scuola una maglia autografata da tutta la rosa e dei gadget personalizzati a tutti i ragazzi presenti. E i ragazzi allo stadio Del Duca si sono fatti sentire incoraggiando i bianconeri ad ottenere poi quel risultato che è valso la permanenza in serie D. E a Venarotta, sede dell’azienda ‘Graziano Ricami’ del patron Giordani da qualche anno c’è anche la scuola calcio dell’Atletico Ascoli, al Campo Comunale Di Ridolfi. La società ascolana infatti ha risposto all’appello dell’amministrazione comunale di Venarotta e ha organizzato l’attività sportiva per i bambini del Comune e delle zone limitrofe. La scuola calcio rappresenta, infatti oggi più che mai, un luogo di crescita per i ragazzi. Un ruolo sociale che l’Atletico Ascoli svolge da tanti anni in città e che da qualche anno sta portando anche fuori dai propri confini. Atletico Ascoli che godrà ora di alcuni giorni di riposo e tornerà ad allenarsi martedì.

Valerio Rosa