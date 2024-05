Atletico Centobuchi e Portuali Ancona in lizza per l’Eccellenza

Portuali Ancona e Atletico Centobuchi si sfideranno nel prossimo weekend in gara unica e campo neutro nella finale che mette in palio un posto nell’Eccellenza. L’Atletico Centobuchi ha battuto 2-0 la Vigor Castelfidardo nella finale playoff del girone B di Promozione. Le reti sono state di Galli al 30’ e De Cesaris al 28’ della ripresa. Nella finale del girone A successo 3-2 dopo i supplementari dei Portuali su Sant’Orso, le reti portano la firma di Luchetti (SO) al 5’, di Muratori (SO) al 39’, di De Marco al 45’, di Mascambruni al 1’ della ripresa e di Lazzarini all’8’ del secondo tempo supplementare.