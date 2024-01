"Atletico Lucca e Mulazzo pareggiano 2-2 in una partita ricca di colpi di scena" L'Atletico Lucca pareggia 2-2 contro il Mulazzo in una partita piena di colpi di scena e tre rigori trasformati. Nonostante il dominio del gioco, i padroni di casa non riescono a ottenere la vittoria.