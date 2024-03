"Atletico Viareggio in testa alla classifica: decisivo il trionfo 5-1 sulla Dinamo Florentia" L'Atletico Viareggio domina la Dinamo Florentia con un netto 5-1, confermandosi in testa alla classifica del campionato femminile di calcetto. La tripletta di Giubbolini e la doppietta di Marcucci fanno la differenza. Il coach Colonna guarda già agli scontri diretti decisivi, come quello contro le Futsal Pantere. La lotta per il titolo si fa serrata.