Attacco stellare La Carrarese scommette sull’esperienza di Finotto "Squadra forte e ben messa" Entusiasta Calabro: "E’ un attaccante che si prodiga molto per i compagni"

Non ci ha pensato due volte Mattia Finotto a dire sì alla Carrarese. "Arrivo in una bella società con una squadra forte e ben messa in classifica – spiega il nuovo acquisto –. Non ho avuto dubbi nel scegliere Carrara. Mi sono sentito con Bleve e Panico che ho avuto come compagni uno alla Ternana e l’altro al Cittadella e me ne hanno parlato benissimo. Non sono la classica prima punta che fa da punto di riferimento e finalizza. Sono uno che da profondità, corre e lotta per la squadra e in avanti può fare più ruoli. Fisicamente sto bene e sono pronto; sino a 2 giornate fa ho sempre giocato, dall’inizio o da subentrato. Cercherò di dare tutto per la squadra e fare anche qualche gol. Mi metterò a disposizione del mister per qualsiasi ruolo d’attacco e qualsiasi minutaggio".

"Non siamo andati a cercare il bomber strutturato – ha commentato il mister Antonio Calabro – ma abbiamo lavorato sulle esigenze ravvisate in queste due settimane. Avevamo solo Panico come elemento di gamba e di attacco allo spazio. Con Finotto ne aggiungiamo un altro con quelle caratteristiche. Mattia magari ha fatto pochi gol ma perché si prodiga molto per la squadra ed è una cosa che io apprezzo molto negli attaccanti. Ci darà sicuramente una mano così come Boli nel quale la società, molto vigile e disponibile, ha intravisto potenzialità importanti. Il mio compito ora è far allineare prima possibile questi due ragazzi con gli altri compagni sia fisicamente che tatticamente e mentalmente".

La chiosa è del direttore sportivo Iacopo Pasciuti: "Devo ringraziare la proprietà perché ha declinato diverse importanti offerte arrivate per i nostri giocatori migliori che avrebbero fatto vacillare chiunque. Il gruppo è stato confermato in toto e anzi abbiamo colto nuove opportunità grazie anche al prezioso lavoro della nostra Area Scout. Ci siamo subito attivati su Finotto, una volta saputo della sua risoluzione con la Triestina, perché riteniamo possegga le caratteristiche che cercavamo. Lo ringrazio perché da subito ha manifestato entusiasmo preferendo Carrara ad altre importanti proposte. Boli, invece, ci permette di avere un esterno duttile in grado di completare la rosa. Mi preme sottolineare, inoltre, che finalmente avremo a disposizione un top player del calibro di Capezzi, unanimemente riconosciuto come uno dei colpi del mercato estivo. Chiudiamo il mercato di gennaio, storicamente complicato, con 6 operazioni in uscita e 3 in entrata ma soprattutto soddisfatti per aver centrato gli obiettivi prefissati".

Flash dall’infermeria: Palmieri si è fermato per un trauma al piede. Gli esami strumentali escludono rotture.