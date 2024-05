Attese intanto le prime mosse: ds e poi mister

Il Forlì si prepara a scrivere una nuova pagina. Quella decisiva per impostare la prossima stagione alla ricerca di nuovi stimoli. In questi giorni la società di viale Roma sta preparandosi a progettare l’assetto tecnico in vista della nuova stagione. Per prepararsi a riscattare le ultime, dolorose, esclusioni dalla zona playoff e puntare in alto.

In queste giornate la società sta valutando la situazione partendo dal direttore sportivo Cristiano Protti che, a quanto pare, trova l’appoggio del vicepresidente della società biancorossa Marco Casadei, al quale appunto non dispiacerebbe affatto la conferma dell’ex presidente della Sammaurese. Una posizione differente, almeno a quanto pare, dall’idea del patron Gianfranco Cappelli e del direttore generale Matteo Marani, entrambi più possibilisti sul cambio della guardia dietro la scrivania degli uffici della società.

A questo proposito in questi giorni sono circolati con insistenza i nomi del sammarinese Alfio Pelliccioni, esperto ds di lungo corso protagonista della rinascita del Cesena, quest’anno sollevato dall’incarico in serie C dal Monopoli, e del bolognese Emanuele Righi, protagonista delle promozioni in C con Mantova e Giuliano, che nella stagione da poco conclusa ha lasciato la carica dirigenziale prima alla Spal e poi anche alla Nocerina.

Comunque l’orientamento delle ultime ore si dirigerebbe verso la riconferma di Protti come responsabile tecnico della prima squadra biancorossa. Una volta presa questa decisione, di conseguenza, ovviamente, si aprirà il capitolo della conferma o meno di mister Mauro Antonioli che, con due partite in meno a disposizione dovute alla falsa partenza sotto la gestione Martini, e con la ’penalizzazione’ di 6 punti dovuta all’esclusione della Pistoiese, ha portato la truppa biancorossa vicinissima a centrare l’obiettivo dei playoff post campionato e, per una giornata, anche al comando della classifica.

In predicato ad ogni modo, in caso di non riconferma, c’è la candidatura, ben vista dal cugino Cristiano, di Stefano Protti (già senza fortuna al timone biancorosso), quest’anno esonerato dalla Fermana. I due, vale ricordarlo, hanno costituito un binomio vincente a San Mauro Pascoli. Stando all’apparentemente non solidissimo feeling tra Cristiano Protti e lo stesso Antonioli, resta quindi tutta da valutare la possibilità di prolugare anche nella stagione 2024-25 una convivenza non semplicissima. A riguardo di mister Antonioli, che si è detto disponibilissimo a restare sulla panchina dello stadio Morgagni, va considerata la stima che l’allenatore si è conquistato da parte della tifoseria biancorossa, che vedrebbe dunque di buon occhio la sua riconferma.

Le più recenti intenzioni della società, in definitiva, si orienterebbero verso la ricerca di un ‘modus vivendi’ per mantenere intatto il vertice tecnico che ha guidato la prima squadra nella stagione appena conclusa. Questo il tema che la società biancorossa sta soppesando accuratamente in questi giorni, con alcune riunioni decisive a riguardo di scelte fondamentali e strategiche. A stretto giro di posta la società biancorossa convocherà una conferenza stampa nella quale cadranno i veli sul Forlì della prossima stagione.

r. f.