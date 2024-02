Audax-Vigor, derby in salsa rosa

L’interesse del campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile è rivolto questo fine settimana al derby Audax Rufina-Vigor Rignano. Si giocherà domani alle 15 allo stadio ‘Fabio Bresci’ di Rufina ed è atteso il pubblico delle grandi occasioni. La partita è presentata dal direttore sportivo dell’Audax Rufina, Vittorio Peluso: "Confidiamo in una buona seconda parte di campionato, visto la crescita della squadra affidata a mister Morrocchi. La Vigor Rignano è società storica femminile e questa sfida è molto sentita per la sana rivalità che divide i due club". L’Audax, diretta dal presidente Massimo Francini e dal dg Massimo Innocenti, vuole portare avanti il progetto calcio femminile per centrare la prossima stagione le prime posizioni. Due calciatrici hanno già fatto parte della Rappresentativa Toscana.

F. Que.