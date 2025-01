Aurora Treia. A Grottammare vincono le difese

Grottammare

0

Aurora Treia

0

: Beni, Donzelli (49’st De Casaris), Maranesi, Porfiri, Gibbs, Ferrari, Medori (29’st Polini), Pietropaolo, Verini (42’st Tombolini), Pomili, Guenci (36’st Guenci). All. Poggi.

AURORA TREIA: Tiberi, Rozzi (47’st Filacaro), Bartolini, Facundo, Ballanti, Marini, Cacciamani (25’ Bontempo), Giuli (24’st Garcia), Arias, Borrelli (4’st Bonifazi), Wali (14’st Allegretti). All. Nocera.

Arbitro: Bartomioli di Pesaro.

Secondo pareggio consecutivo per l’Aurora Treia. A Grottammare si è giocata una gara molto equilibrata. Nel primo tempo grande occasione per i padroni di casa, con il palo colpito da Gibbs. La squadra di Nocera non resta a guardare e ci prova a più riprese, ma Beni si supera in almeno un paio di occasioni. Nella ripresa la chance più nitida è di Pomili, ma anche stavolta la rete non si gonfia. Nonostante le varie sostituzioni la gara resta in equilibrio fino alla fine.